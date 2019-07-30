СИБУР нарастил чистую прибыль и долг

Колебания курса остаются одним из основных факторов, влияющих на финансовые показатели российских экспортно- ориентированных компаний. Так, чистая прибыль крупнейшего в РФ нефтехимического холдинга СИБУР выросла в 1,7 раза, до 78 млрд руб., в основном за счет переоценки валютных долгов. Компания нарастила заимствования на 10,6%, до 367,6 млрд руб. на фоне реализации своего самого масштабного проекта — «Запсибнефтехим», который будет запущен до конца года.

СИБУР в первом полугодии нарастил чистую прибыль по МСФО на 69,2%, до 77,6 млрд руб. Рост чистой прибыли в основном обусловлен переоценкой долговых обязательств в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Выручка, благодаря росту во всех сегментах бизнеса, увеличилась на 3,3%, до 266,3 млрд руб. В то же время показатель EBITDA упал на 3,4%, до 86,1 млрд руб., преимущественно за счет снижения в сегменте пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов, отмечают в СИБУРе.

Общий долг компании вырос на 10,6%, до 367,6 млрд руб., что связано с включением в него обязательств по аренде (в связи с применением нового стандарта IFRS 16 с 1 января 2019 года), а также с увеличением традиционного долга и с реализацией ключевого проекта СИБУРа — «Запсибнефтехим» (мощность по этилену и полиэтилену — по 1,5 млн тонн).

На фоне роста общего долга чистый долг увеличился на 9,8% и составил 348,7 млрд руб.

Соотношение чистого долга и EBITDA на конец июня было на уровне 1,76.

На конец полугодия инвестиции в строительство комплекса, по данным СИБУРа, составили около $7,4 млрд, оставшийся бюджет проекта на второе полугодие и 2020 год — около $1,5 млрд. «Завершение строительства "Запсибнефтехима" с опережением сроков и начало выпуска продукции вскоре найдут отражение в финансовых и операционных показателях СИБУРа»,— заявил глава компании Дмитрий Конов. По его мнению, запуск проекта обеспечит значительный рост продаж, в том числе на крупнейшем мировом рынке Китае, где с дистрибуцией российской компании будет помогать национальная Sinopec. Сейчас, сообщили в компании, на заводе завершены основные строительно-монтажные работы, идет пусконаладка.

Михаил Калинин