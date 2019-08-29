Гособвинение запросило для экс-депутата гордумы Ярославля Зубкова четыре года колонии

Гособвинение попросило приговорить бывшего депутата гордумы Ярославля, экс-главу регионального отделения «Яблока» Владимира Зубкова, обвиняемого в мошенничестве и фальсификации доказательств, к четырем годам колонии общего режима и запретить ему заниматься юридической деятельностью на три года. Судья Заволжского райсуда Ярославля Сергей Лупанов ушел в совещательную комнату для составления приговора, который будет оглашен 20 сентября, сообщил “Ъ” адвокат подсудимого Олег Крупочкин.

Защита подсудимого попросила его оправдать, заседание суда завершилось около девяти часов вечера. С 28 августа Владимир Зубков содержится под стражей: полицейские увезли его в отделение прямо из больницы по завершении медицинских процедур. Судья Лупанов постановил арестовать экс-депутата 23 августа за пропуск заседания, несмотря на то что тот уведомил суд о необходимости получения медицинской помощи. Ярославский областной суд рассмотрит жалобу на арест Владимира Зубкова 5 сентября. В связи с арестом Владимира Зубкова адвокат Александр Пиховкин организовал на своей странице в Facebook сбор подписей в поддержку подсудимого под обращением в Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Ярославской области. На данный момент собрано более 100 подписей адвокатов.

Уголовное дело в отношении Владимира Зубкова было возбуждено в январе 2017 года. Следствие считает, что он представил в суд подложные документы для взыскания с бывшего клиента Сергея Котова 2,5 млн руб. за оказание юридических услуг. В ходе предварительного следствия в качестве свидетеля по уголовному делу был допрошен адвокат Владимира Зубкова Олег Крупочкин. Конституционный суд РФ (КС) по жалобе подсудимого вынес определение, в котором пришел к выводу, что «допрос адвоката в качестве свидетеля, тем более сопряженный с его принудительным приводом, проведенный в нарушение указанных правил без предварительного судебного решения, создает реальную угрозу для адвокатской тайны». Из-за того допроса господин Крупочкин несколько месяцев не мог защищать Владимира Зубкова в суде.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Статус свидетеля закрепился за адвокатом».

Александр Тихонов, Ярославль