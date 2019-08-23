Суд в Ярославле поместил под стражу экс-депутата Зубкова

Заволжский районный суд Ярославля арестовал бывшего главу регионального отделения «Яблока», экс-депутата гордумы Владимира Зубкова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом “Ъ” сообщил его адвокат Олег Крупочкин. Заседание прошло в отсутствие подсудимого, который в это время лежал в больнице. На данный момент господин Зубков находится на свободе.

По словам господина Крупочкина, его подзащитный накануне почувствовал недомогание и предупредил, что с утра обратится за медицинской помощью. Утром 23 августа подсудимый передал в суд ходатайство об отложении заседания в связи с болезнью и копии медицинских документов. «Судья обратил внимание на то, что лечение плановое, а не экстренное, и поставил вопрос об изменении меры пресечения. Прокурор и потерпевший поддержали, я и другой защитник возражали. В итоге суд изменил меру пресечения на заключение под стражу»,— пояснил Олег Крупочкин. По его словам, защита планирует обжаловать постановление суда.

«Подсудимый, воспользовавшись состоянием своего здоровья (которое у каждого из людей имеет свои изъяны), не являющегося критическим, обратился за медицинской помощью, в том числе и в целях искусственного создания видимости уважительности причины своего отсутствия в судебном заседании»,— говорится в постановлении суда (есть у “Ъ”).

Владимир Зубков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Он не признает своей вины и считает уголовное дело сфабрикованным. Господин Крупочкин был вынужден пропустить часть судебного процесса из-за того, что в ходе предварительного следствия был допрошен в качестве свидетеля. В начале июня Ярославский областной суд допустил защитника к участию в процессе после определения Конституционного суда (КС), который заключил, что допрос защитника в качестве свидетеля «создает реальную угрозу для адвокатской тайны».

В середине августа следственное управление Следственного комитета (СКР) по Ярославской области по заявлению Владимира Зубкова начало процессуальную проверку принудительного привода Олега Крупочкина на допрос в качестве свидетеля.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Статус свидетеля закрепился за адвокатом».

Александр Тихонов, Ярославль