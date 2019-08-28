Экс-депутата гордумы Ярославля увезли в полицию из больницы

Бывший глава ярославского отделения «Яблока» экс-депутат гордумы Владимир Зубков, обвиняемый в мошенничестве и фальсификации доказательств, доставлен в отдел полиции по Заволжскому району Ярославля из Центральной городской больницы, где он проходил лечебные процедуры, сообщил “Ъ” его адвокат Олег Крупочкин.

«Он сейчас в Заволжском РОВД, еду к нему»,— уточнил защитник. Господин Зубков непосредственно перед задержанием написал “Ъ” в мессенджере, что «сейчас капельницу прокапают и заберут».

Заволжский районный суд Ярославля изменил меру пресечения экс-депутату с подписки о невыезде на заключение под стражу 23 августа из-за неявки того на заседание. До начала заседания подсудимый передал в суд ходатайство об отложении процесса в связи с болезнью и копии медицинских документов. Медики определили Владимиру Зубкову лечение в режиме дневного стационара. Он приходил на процедуры 26 и 27 августа. Накануне экс-депутат сообщил “Ъ”, что, пока он находился в больнице, к нему домой приходили полицейские.

Свой арест подсудимый считает незаконным, поскольку судья Сергей Лупанов принимал соответствующее постановление в его отсутствие, что прямо противоречит ч. 5 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Апелляционная жалоба на заключение Владимира Зубкова под стражу, поданная 26 августа, пока не направлена в Ярославский областной суд, хотя, как утверждает подсудимый, это должно быть сделано незамедлительно. Свою вину Владимир Зубков не признает и считает уголовное дело сфабрикованным.

Александр Тихонов, Ярославль