Пермский театр оперы и балета открыл сезон

На пресс-конференции, посвященной открытию нового театрального сезона, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов представил новую команду и управленческую структуру, сложившуюся после ухода Теодора Курентзиса с поста художественного руководителя театра.

Как рассказал Андрей Борисов, он назначен генеральным директором. Таким образом начинается процесс перехода Пермского театра оперы и балета на директорскую модель управления, согласно которой гендиректор становится единоличным руководителем. Ранее, пояснил господин Борисов, система управления была иной: художественный руководитель театра Теодор Курентзис, покинувший свой пост летом на фоне конфликта с руководством региона, принимал решения, а исполнительный директор претворял их в жизнь.

Андрей Борисов отметил, что все решения, касающиеся творчества, будут приниматься коллегиально художественным советом театра. В его состав войдут главный дирижер Артем Абашев, руководитель оперной труппы Медея Ясониди, руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко, а также главный хормейстер Евгений Воробьев. «Одна из наших задач — в сжатые сроки подготовить стратегию развития театра»,— поделился господин Борисов.

«Девиз нашей команды — традиции и обновление. Мы хотим сохранить театральные традиции, но вместе с тем мы хотим развиваться и двигаться вперед без потерь»,— отметил генеральный директор.

Также Андрей Борисов рассказал, что театр рассчитывает пригласить «значимую фигуру» на пост главного приглашенного дирижера. «Это не простая задача! Все значимые дирижеры уже на контрактах. Мы должны посмотреть в рамках симфонических концертов несколько сильных дирижеров, имеющих международный авторитет и признание. Кто из этих людей понравится коллективу оркестра, нашим зрителям, с тем и будет заключен контракт»,— заявил гендиректор театра.

Конкретные имена господин Борисов называть не стал. «Были неприятные утечки информации относительно одного дирижера, кандидатура которого обсуждалась и с которым действительно велись переговоры (вероятно, речь идет о финском дирижере Сантту-Матиасе Роували.— “Ъ-Прикамье”). Ущерб переговорам был колоссальный! Однако хочу отметить, что лонг-лист приглашаемых дирижеров был гораздо шире и там были люди с куда более солидными творческими биографиями»,— пояснил гендиректор.

Говоря о дальнейшей судьбе самого масштабного проекта театра, международного Дягилевского фестиваля, Андрей Борисов заявил, что готов заключить контракт на руководство фестивалем с Теодором Курентзисом «хоть сегодня». «Но маэстро хотел бы заключить договор не с театром, а с краевыми властями в лице министерства культуры. Также он хотел бы видеть резиденцией фестиваля и оркестра MusicAeterna ДК Солдатова»,— пояснил господин Борисов. По его словам, переговоры с господином Курентзисом продолжаются.

По информации «Ъ-Прикамье», краевые власти опасаются, что контракт на проведение фестиваля может быть заключен с фондом поддержки культурных инициатив «Музыкаэтерна» в обход театра.

В этом случае краевому руководству будет сложнее контролировать бюджетные средства, выделенные на организацию Дягилевского фестиваля, так как фонд в отличие от театра не является учреждением, подведомственным краевому минкульту.

Обсуждался и вариант, согласно которому Теодор Курентзис принимал бы участие в фестивале не в качестве художественного руководителя, а как хедлайнер. Однако, по информации «Ъ-Прикамье», такой формат не устроил господина Курентзиса.

Гендиректор театра дал разъяснения “Ъ” и по поводу международных событий. Напомним, коллектив MusicAeterna, которым руководит Теодор Курентзис, сообщил о планах проведения фестиваля имени Сергея Дягилева в парижском театре Шатле, где 110 лет назад будущий великий импресарио открыл свой первый балетный сезон. В среду пермский медиаменеджер Владимир Прохоров разместил на своей странице в Facebook письмо театра к исполнительному директору фонда «Музыкаэтерна» Веронике Гайдель. В документе указано, что театр является правообладателем товарного знака «Дягилевский фестиваль» и использовать его без разрешения правообладателя незаконно.

Бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Андрей Борисов в беседе с «Ъ-Прикамье» подтвердил подлинность письма. По словам гендиректора, документ носит рабочий юридический характер и «не является прямым запретом на использование бренда». «Появление этого документа обусловлено сложным взаимодействием между Теодором (Курентзисом.— “Ъ-Прикамье”), театром и нашим учредителем — министерством культуры Пермского края. Когда появилась информация о проекте проведения фестиваля в Париже, связанном с именем Сергея Дягилева, она вызвала беспокойство у учредителя. В силу этого театр подготовил письмо»,— пояснил господин Борисов.

Гендиректор добавил, что Пермская опера не против взаимодействия с театром Шатле в рамках Дягилевского фестиваля. «Могла бы получиться интересная коллаборация. Но использование товарного знака фестиваля необходимо согласовать с театром. Не надо политизировать рутинные документы, которые предупреждают партнеров о рисках и защищают интересы театра одновременно»,— отметил Андрей Борисов.

Между тем старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин пояснил, что «товарный знак, зарегистрированный в России, дает его обладателю исключительное право использовать обозначение только на территории РФ». «Поэтому использование обозначения "Дягилевский фестиваль" во Франции нарушением российского товарного знака не признается. Чтобы запретить использование, Пермскому театру оперы и балета необходимо зарегистрировать это обозначение в качестве товарного знака во французском патентном ведомстве»,— добавил эксперт.

Константин Кадочников, Пермь