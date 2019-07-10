Путь грека в варяги

Дирижер Теодор Курентзис после ухода с поста худрука Пермского театра оперы и балета будет работать в Санкт-Петербурге. Базой для созданных им оркестра и хора MusicAeterna может стать Дом радио на Итальянской улице.

Информацию о том, что Теодор Курентзис перебирается в культурную столицу, подтвердил порталу Ura.ru руководитель центра городского развития и экономики культуры при МГУ, экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. По данным господина Капкова, из Санкт-Петербурга дирижеру поступило предложение о работе, которое он принял. На звонок “Ъ” господин Капков не ответил.

Собеседник, близкий к краевым властям, заявил “Ъ-Прикамье”, что Теодор Курентзис будет работать в Пермском театре оперы и балета до августа. «До этого момента разговоры о каком-либо официальном трудоустройстве не имеют смысла»,— добавил собеседник. В пресс-службе господина Курентзиса от каких-либо комментариев отказались.

Напомним, в июне пресс-служба Пермской оперы сообщила, что с нового сезона Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя.

Контракт худрука истекает в феврале 2021 года, но после восьми лет работы в Перми господин Курентзис расторг его досрочно по собственной инициативе.

В качестве причин ухода господина Курентзиса неофициально называлось то обстоятельство, что краевые власти привлекли к строительству новой сцены оперного театра бизнесмена и художественного руководителя петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана: предположительно близкая к бизнесмену компания «Строй-Эксперт» выиграла тендер на проектирование здания. Сам господин Курентизс в интервью Ксении Собчак признал наличие конфликта, а также назвал победу компании, ассоциирующейся с именем господина Кехмана, «рейдерским захватом».

Владимир Кехман не остался в долгу: в интервью «Московскому комсомольцу» он, не стесняясь в оценках, назвал господина Курентзиса «Иудой в театральном мире». «Он (Теодор Курентзис.— “Ъ”) отказался от встречи со мной, чтобы мы согласовали наши дальнейшие действия в Санкт-Петербурге. Поэтому действовать он будет вероломно, так же, как он действует везде: будет забирать лучших музыкантов. Он и сейчас использует для своих проектов музыкантов Михайловского театра»,— прокомментировал приход пермского худрука в Санкт-Петербург господин Кехман. Он также назвал ложью информацию о том, что имеет какое-либо отношение к новому проектировщику пермской сцены, хотя одновременно признал, что хорошо знает и ценит руководителя «Строй-Эксперта» еще с тех времен, когда именно эта компания ремонтировала Михайловский театр.

Источник “Ъ”, близкий к администрации Санкт-Петербурга, подтвердил, что базой для оркестра и хора Теодора Курентзиса должен стать Дом радио на Итальянской улице.

Здание находится в управлении телерадиокомпании «Петербург» («Пятый канал»), которая входит в «Национальную медиа группу» Юрия Ковальчука, совладельца банка «Россия».

Не совсем ясно, как при этом будет решен вопрос «прописки» трех других оркестров, которые репетируют и записываются в Доме радио: оркестра Михайловского театра, губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением Александра Титова. «Наша основная репетиционная база располагается во дворце Белосельских-Белозерских, но Дом радио мы тоже довольно часто задействуем,— говорит Александр Титов.— Если нам запретят пользоваться этой точкой, то это создаст для нас неудобства. Пока нам никто не сообщал об изменении взаимоотношений с Домом радио».

«Когда месяц назад, после начала ремонта на нашей основной репетиционной точке, мы заключали договор с руководством Дома радио, то нас сразу предупредили, что долгосрочные отношения зафиксировать не получится,— говорит глава губернаторского симфонического оркестра Виктор Воротников.— И нам дали только полтора месяца». «У меня сегодня (10 июля.— “Ъ”) состоялась встреча с Алексеем Соколовым, заместителем генерального директора ТРК «Петербург», на которой он проинформировал меня о том, что договор между Михайловским театром и ТРК, истекающий в июле этого года, продлен не будет,— сообщила генеральный директор Михайловского театра Ирина Делигач.— Причина — требование городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГиОП) о начале капитального ремонта здания, который будет иметь несколько этапов».

По словам Алексея Соколова, ТРК получило очень жесткое предписание КГиОП о восстановлении памятника архитектуры, каковым является Дом радио, и на первом этапе до июня 2020 года должно восстановить фасад, который несколько лет находится в строительных лесах. Вопрос стратегического наполнения Дома радио и его дальнейшего использования, по словам господина Соколова, находится в зоне компетенции акционеров.

По данным источника “Ъ”, знакомого с планами бывшего пермского худрука, Теодор Курентзис планирует использовать Санкт-Петербург в качестве репетиционной базы и творческой лаборатории.

По его сведениям, окружение маэстро уже провело переговоры с культурным сообществом Санкт-Петербурга, в том числе с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, и якобы договорилось с ним о «мирном сосуществовании». Ранее сообщалось, что финансировать деятельность ушедшего на вольные хлеба Теодора Курентизса могут ключевые банковские структуры страны — Сбербанк и ВТБ, а также близкий к меценату Сергею Адоньеву фонд «Альма Матер».

«Теодор Курентзис принял решение развивать свой проект без привязки к институциям, самостоятельно. Поэтому вопрос об использовании инфраструктуры, например Дома радио,— это вопрос технический. В символическом смысле эта площадка позволяет занять определенную нишу в культурном пространстве Санкт-Петербурга, создать новую территорию музыки, новый творческий формат. Будущий проект Курентзиса вполне может существовать без привязки к любой инфраструктуре»,— полагает депутат Пермской гордумы и учредитель Фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева.

Андрей Ершов, Санкт-Петербург; Вячеслав Суханов, Пермь