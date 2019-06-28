Чутко отработали

Теодор Курентзис впервые публично прокомментировал свое решение об уходе с поста художественного руководителя Пермской оперы. В открытом письме он посетовал на непонимание со стороны краевых властей и поблагодарил руководство региона за «отсутствие трепета и чуткости». В правительстве региона претензии господина Курентзиса считают безосновательными. Эксперты считают, что глава региона и Теодор Курентзис не сошлись в стратегических вопросах. Для первого в приоритете оказалась новая сцена театра, а для второго — ее содержательное наполнение.



Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис впервые публично прокомментировал свое решение покинуть должность. Письмо музыканта к труппе театра было опубликовано на сайте, а также разослано подписчикам Пермской оперы. Господин Курентзис отметил, что театр под его руководством находился «в постоянной гонке». Музыкант добавил, что «это не была гонка за обладание наградами». «Так мы, несчастные счастливцы, гнались за неизвестным: то по Елисейским полям идей, то в справочных потерянных посылок — lost and found, found and lost. Такова, похоже, судьба мечтателя. Такова работа артиста»,— поясняет господин Курентзис.

В письме Теодор Курентзис несколько критически высказывается о краевых властях. «Я так и не знаю, поняли ли наши любимые зрители то, что мы хотели сказать. И я не уверен, что мы будем способны когда-нибудь объяснить им и себе, к чему эта бешеная жажда прекрасного. И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто сведущ в истории, это очевидный факт: такова и есть функция власти — не понимать. Да и понимание на самом деле не является особой привилегией, если отсутствует чувствительность»,— считает дирижер.

Он отметил, что хотел создать в Перми «что-то не для себя, а для людей, которые живут в этом городе». «Я хотел помочь создать консерваторию, чтобы следующие поколения прекрасных музыкантов были пермяками, хотел дать стимул талантливым людям остаться здесь и развивать этот город. Я помню, как мне сказали: власть не считает это целесообразным, у города все есть, мы самые лучшие. Были такие времена. Помню, однажды депутат заявил на заседании заксобрания: Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности. Оба слова имеют одинаковый корень, но часто в жизни они бывают полностью противоположны по смыслу»,— поделился музыкант.

В конце письма он также поблагодарил «администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай».

При этом музыкант положительно отозвался об экс-губернаторе Олеге Чиркунове, возглавлявшем Пермский край с 2004 по 2012 год. «Помню, Олег Чиркунов говорил, что у города должна быть мечта. Мне нравилась эта мысль его и Жайме Лернера, и я всегда вспоминаю Олега Чиркунова с большим уважением. Не только городу, но и людям нужна мечта. Как жить без мечты и надежды?»— отметил Теодор Курентзис. Также он поблагодарил экс-директора театра Галину Полушкину, бизнесмена Андрея Кузяева и зрителей театра.

Собеседник, близкий к правительству региона, назвал претензии музыканта к краевым властям безосновательными. «У него всегда был карт-бланш и зеленый свет для творчества»,— пояснил источник. Он добавил, что сам Теодор Курентзис «в письме называет созданные ему в Пермском крае условия раем».

Ранее на пресс-конференции губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал, что «со стороны Теодора были весьма обоснованные претензии, связанные, например, с репетиционной базой». Глава региона пояснил, что к началу Дягилевского фестиваля с музыкантом удалось найти общий язык, «однако у него уже созрело решение».

Также губернатор назвал Пермский оперный «самым мало работающим театром в стране» и вспомнил, что предлагал Теодору Курентзису активнее работать в Перми. «Полтора года назад был очень интересный разговор. Он сравнил музыку с дорогим вином на экспорт. Я ему сказал, что это хорошо, но хотелось бы, чтобы это вино — самого высокого качества, произведенное в Перми, — потреблялось здесь. Чтобы к нам больше людей приезжало»,— поделился губернатор.

Говоря о будущем театра, Максим Решетников заявил, что контракт с исполнительным директором Пермской оперы Андреем Борисовым будет продлен. «Это человек известный театру, пользующийся доверием со стороны минкульта и моим лично. Надеюсь, вместе мы соберем еще более мощную конструкцию, чем была»,— отметил Максим Решетников. Также он отметил, что Теодор Курентзис останется ежегодным художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми. А планы по строительству новой сцены сохраняются «вне зависимости от личности директора и художественного руководителя театра».

Краевой министр культуры Вячеслав Торчинский в интервью «Эхо Перми» заявлял, что краевые власти не намерены искать нового художественного руководителя, а Пермская опера с большой вероятностью перейдет на модель «директорского театра».

Источник „Ъ-Прикамье“, близкий к правительству региона, заверил, что все договоренности сохранятся, несмотря на критику руководства края со стороны господина Курентзиса.

Напомним, в минувшую пятницу пресс-служба Пермской оперы сообщила, что с нового сезона Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя. Его контракт истекает в феврале 2021 года, но после восьми лет работы в Перми господин Курентзис расторг его досрочно по собственной инициативе. Причины такого решения дирижер публично не объяснял.

Ранее „Ъ-Прикамье“ писал, что недовольство у Теодора Курентзиса вызвало привлечение к проекту строительства новой сцены театра бизнесмена Владимира Кехмана. На пресс-конференции губернатор уклончиво ответил на вопросы о статусе господина Кехмана в проекте строительства новой сцены и участии в проектировании подрядчика театров, которыми управляет бизнесмен: «Я не знаю, кто стоит за этим подрядчиком. Кто пришел на конкурс — тот пришел».

Депутат Пермской думы, учредитель Фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева предполагает, что Теодор Курентзис и руководство региона не сошлись в стратегических вопросах. «Для Теодора Курентзиса Пермь была лабораторией, и пермяки первыми имели доступ к тем удивительным продуктам, которые в этой лаборатории создавались. Губернатор же считает, что инфраструктура важнее контента. Это огромное заблуждение»,— считает депутат. Она добавила, что в результате ухода господина Курентзиса «страдает имидж и образ города и региона, а не имидж отдельных политиков». «Надеюсь, что варианты сотрудничества региона и команды бывшего художественного руководителя театра все же останутся»,— заявила госпожа Агишева.

Депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, напротив, считает претензии музыканта к руководству региона необоснованными. «На мой взгляд, краевые власти сделали для него даже больше, чем он заслуживал. Удовлетворить все его запросы невозможно, да и бессмысленно»,— считает депутат. По его словам, музыкант «пытается возложить ответственность за свое решение на внешние обстоятельства, в первую очередь, действия краевых властей». «Думаю, что уже через полгода про Курентзиса забудут даже его самые преданные фанаты»,— предполагает коммунист.

Константин Кадочников