Последний осколок «культурной революции»

Дирижер Теодор Курентзис с начала нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщила пресс-служба театра. Господин Курентзис «сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора MusicAeterna». Предполагается, что он также останется художественным руководителем международного Дягилевского фестиваля в Перми.

Контракт художественного руководителя истекал в феврале 2021 года: после восьми лет работы в Перми господин Курентзис расторг его досрочно по собственной инициативе. Официальных заявлений о причине такого шага от дирижера пока не последовало, но взаимные претензии, долго копившиеся между ним и пермским руководством, ни для кого не секрет. На одной чаше весов — важные оперные премьеры международного класса и международного значения, успехи Дягилевского фестиваля, превратившегося в бесспорно главное фестивальное событие за пределами Москвы и Питера, и триумфальные выступления MusicAeterna — опять-таки не только в российских столицах, но и, например, в Зальцбурге, бок о бок с оркестровыми грандами Старого и Нового света. На другой — не парадное, а повседневное существование репертуарного оперного театра, которое, как уверяли недоброжелатели, чем дальше, тем меньше интересовало художественного руководителя. Понятно, что для любого бюрократа, хотя бы и в высшей степени добросовестного, он неудобная фигура — слишком эксцентричен и слишком своенравен.

Тем не менее в пятницу в краевом минкульте заявили о том, что намерены продолжить работу с Теодором Курентзисом. Как сообщили в ведомстве, господин Курентзис продолжит руководить Дягилевским фестивалем, будет заниматься постановкой на пермской сцене «одной или нескольких опер в сезон», а также получит ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna в Перми.

«Такой формат дальнейшего сотрудничества был предложен Теодором Курентзисом, рассмотрен и одобрен губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, министерством культуры Пермского края и руководством театра»,— добавили в пресс-службе министерства.

Собеседник, близкий к правительству региона, рассказал “Ъ–Прикамье”, что краевые власти относятся к решению господина Курентзиса спокойно.

«Теодор Курентзис — человек творческий, а они на одном месте, как правило, не сидят. Тем более совмещать активную творческую деятельность с управленческой работой художественного руководителя довольно сложно. Поэтому мы продолжим работу с ним, но уже в новом формате»,— поделился источник.

Теодор Курентзис родился в Греции, в Афинах, в 1972 году. С начала 1990-х живет и работает в России. В 2004–2010 годах — главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета. С 2018 года — главный дирижер немецкого Симфонического оркестра Юго-Западного радио (Sinfonieorchester des Suedwestrundfunks). Художественным руководителем Пермского театра оперы и балета является с 2011 года. Параллельно работал с Венским филармоническим оркестром, Королевским оперным театром в Мадриде, Парижской оперой, фестивалями в Зальцбурге и Брегенце.

В феврале 2017 года на фестивале «Золотая маска» господин Курентзис заявил о готовности покинуть Пермь, «если у театра не будет обещанной новой сцены». «Я здесь не из-за городских пейзажей, а чтобы творить и оставить после себя что-нибудь хорошее для будущих поколений. Если этого не произойдет, я не буду здесь заниматься туризмом или деньги зарабатывать. Мне это не нужно, я не богатый человек и никогда им не стану»,— заявлял худрук пермской оперы. В 2018 году пермская дума предложила присвоить Теодору Курентзису звание «Почетный гражданин Пермского края». Однако позже его кандидатура была отклонена краевой комиссией.

В июне этого года в нескольких СМИ появилась информация о намерении господина Курентзиса переехать в Санкт-Петербург, а также забрать с собой треть творческого коллектива. Краевые власти и пресс-служба театра эту информацию не подтверждали.

Ранее “Ъ–Прикамье” сообщал, что информация об уходе господина Курентзиса появилась на фоне недовольства худрука Пермской оперы привлечением к проекту строительства новой сцены театра Владимира Кехмана — бизнесмена и художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Единственным участником и победителем конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по новой сцене стала ГК «Строй-Эксперт», выступавшая подрядчиком при реставрации Михайловского и Новосибирского театров.

Экс-министр культуры Пермского края Николай Новичков считает уход Теодора Курентзиса с поста худрука Пермской оперы «потерей для региона». «Признанных деятелей культуры такого уровня в Прикамье больше нет»,— отметил господин Новичков.

В тоже время экс-министр отмечает, что «драматизировать ситуацию не стоит».

«Изначально было понятно, что Теодор в Пермском крае временно и всю жизнь он здесь работать не будет. Этот этап закончился, нужно начинать новый и думать над тем, чем край будет известен в России и мире помимо Теодора»,— добавил Николай Новичков.

Таким образом, Теодор Курентзис оказался последним осколком «культурной революции», которая случилась в Перми еще в медведевскую эпоху — в 2011 году, при губернаторе Олеге Чиркунове. Сохранит ли дирижер хотя бы символическое присутствие в Перми — вопрос ближайших нескольких недель. Да, есть договоренность о том, что он продолжит работу с Дягилевским фестивалем, главной площадкой которого станет пермский Дворец культуры имени Солдатова. Предполагается, что фестиваль формально отпочкуется от театра и станет вести независимое существование в качестве самостоятельного юридического лица. Более того, в 2021 году на базе парижского театра Chatelet (где когда-то начинались дягилевские «Русские сезоны») должен появиться европейский филиал фестиваля.

Но все зависит от дружелюбных отношений с руководством и театра, и края: если исполнительным директором театра останется занявший эту должность при Курентзисе Андрей Борисов и сохранятся основные творческие приоритеты — это один сценарий. Если же краевое руководство пойдет на показательную смену дирекции — совсем другой: как бы парижскому «Шатле» не превратиться в центральную, а то и единственную площадку Дягилевского фестиваля. Так, конечно, будет лучше для европейских меломанов, которые когда-то были уверены, что Пермь — это где-то далеко в Сибири, зато потом вполне освоились. Но для музыкально-театральной жизни в масштабе даже не Прикамья, а всей страны — едва ли.

Константин Кадочников, Пермь; Сергей Ходнев