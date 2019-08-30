Цена вопроса

Фото: Дмитрий Жарский

Власти регионов Черноземья выбирают правильный инструментарий для решения бюджетных проблем. Ведь одно лишь сокращение расходных статей в кризис приводит только к краткосрочному облегчению для бюджета — доходы также снижаются вслед за расходами. На мой взгляд, профицит путем экономии — это плюс только на краткосрочную перспективу, уже через два-три года использования таких методов можно столкнуться со снижением развития экономики. К долгосрочному росту приводит только развитие экономики региона, как и следующее из этого более высокое потребление граждан.

Радует, что региональные власти этот риск понимают, поэтому профицит предыдущего года используют в расходной части следующего. Не сокращая расходную часть, они увеличивают доходную, а также снижают закредитованность по рыночным ставкам и переходят на подпитку федеральными займами. Свободные средства уходят на решение проблем регионов и их развитие, сопровождение национальных проектов и создание местных.

В то же время стоит признать, что сокращение госдолга и получение профицита бюджета конкретного региона нельзя целиком отнести в актив местным чиновникам. Проявившуюся тенденцию определяет в значительной степени политика правительства РФ: дыры в региональных бюджетах закрываются за счет федерального. Сделать скидку нужно и на то, «как считали» исполнение казны, ведь принципы расчета доходных и расходных статей главных финансовых документов областей тоже корректировались.

Правительство страны при общем профиците федерального бюджета помогает смягчить закредитованность субъектов. Исходя из сравнительной динамики долговых обязательств регионов Черноземья по последним годам, можно прогнозировать его снижение по итогам этого года на более чем 10%.

Впрочем, хотя власти регионов Черноземья стараются максимально эффективно использовать все имеющиеся у них бюджетные инструменты, старые проблемы все еще долго будут давать о себе знать. Сегодняшняя статистика свидетельствует о том, что бюджеты регионов пока не растут, а лишь продолжают восстанавливаться после целого ряда решений местных и федеральных властей, а также спада в 2008 и 2014 годах.

Экономический базис для поддержки расходной части в макрорегионе, на мой взгляд, достаточный. Поэтому хочется надеяться, что местные чиновники дальше будут придерживаться эволюционного развития местных бюджетов, не стремясь к профициту ради политических целей.