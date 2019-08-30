«Профицит бюджета позволил сократить госдолг»

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

— Чем объясняется значительное преобладание доходов над расходами по результатам исполнения бюджета?

— Есть четыре основные причины. На 11,7% удалось перевыполнить план по собственным налоговым и неналоговым доходам облбюджета. Регион получил дополнительные дотации из федерального бюджета на компенсацию доходов, которые выпадают в связи с отменой с 2019 года налогообложения движимого имущества. Также была получена дотация за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала Воронежской области. Наконец, по ряду расходных статей средства были просто сэкономлены.

— На что был направлен профицит?

— Три с половиной миллиарда рублей направлено на сокращение государственного долга. В первом квартале за счет остатков 2018 года уже на 7,2 млрд руб. увеличены расходы бюджета 2019 года. Эти средства запланированы на участие области в национальных проектах, капремонт объектов социально-культурной сферы, дорожное строительство, приобретение жилья детям-сиротам, покупку автобусов для пригородных маршрутов. Есть ряд и других направлений, в частности – компенсация выпадающих доходов компаниям, работающим с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, профицит дает возможность в 2019 году отказаться от использования каких-либо дополнительных заимствований для финансирования расходных статей и не допустить сокращения расходов в связи с потерями бюджета из-за полной отмены с 1 января налогообложения движимого имущества.

— Прогнозируете значительное снижение госдолга по итогам 2019 года?

— Бюджет этого года можно назвать сбалансированным. На данный момент мы планируем доходы в 109,3 млрд руб. и расходы в 118,7 млрд руб. Получается дефицит в 9,4 млрд руб., но он является техническим, поскольку покрывается собственными средствами, из остатков на начало 2019-го года.

По итогам 2018 года государственный долг Воронежской области составил 31,0 млрд руб. Бюджетом на 2019-й запланировано, что обязательства, которые нужно погасить в этом году, в сумме 3,5 млрд руб. будут погашены за счет собственных средств области.

— Удается ли исполнять условия соглашения с Минфином о сокращении госдолга, которое позволяет использовать «дешевые» бюджетные кредиты?

— Мы выполняем все без исключения условия реструктуризации бюджетных кредитов, предусмотренные в заключенных соглашениях с Минфином. И при этом даже опережаем темпы снижения долговой нагрузки (речь о соотношении госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета), установленные для региона министерством.

Так, по итогам 2018 года долговая нагрузка на бюджет составила 37,7 %. По отношению к 2017 году она снизилась на 11 п.п., это больше, чем от нас ожидал Минфин.

Беседовал Сергей Калашников