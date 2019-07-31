Бюджеты заняли у старших

По данным Минфина, власти трех регионов Черноземья за первое полугодие 2019 года смогли погасить долг бюджета перед банками. Воронежская (задолжала 15 млрд руб.) и Курская (3 млрд руб.) области освободились от него полностью, у Липецкой (2,5 млрд руб.) осталась сравнительно небольшая сумма. Банковские кредиты со ставкой в пределах 8% в Воронежской области гасили любыми свободными средствами и замещали займами из федерального бюджета под 0,1%. Эксперты рекомендуют повторить этот опыт и другим регионам, предупреждая о сложностях с обслуживанием госдолга.



Совокупный госдолг шести регионов Черноземья на 1 июля составил 107,27 млрд руб., сообщается в мониторинге Минфина. За первое полугодие его удалось сократить в среднем по макрорегиону на 13%. По данным на 1 января, он составлял 123,61 млрд руб. При этом за весь 2018-й снижение составило менее 8%.

Как рассчитал “Ъ-Черноземье” на основе опубликованных данных Минфина, по итогам полугодия лидером среди регионов Черноземья по сокращению госдолга стала Воронежская область. На начало 2019-го ее задолженность составляла 30,98 млрд руб., а за следующие шесть месяцев уменьшилась на 30%, до 21,73 млрд руб. Регион за полугодие полностью поменял структуру долгов, погасив все 15,28 млрд руб. дорогих в обслуживании банковских кредитов и заменив их займами из федерального бюджета (19,98 вместо 12,8 млрд руб.) по минимальным процентам. Также регион погасил часть облигаций (осталось 1,74 вместо 2,91 млрд руб.). В 2018-м воронежским властям удалось сократить госдолг на 7%.

Руководитель регионального департамента финансов Надежда Сафонова рассказала “Ъ-Черноземье”, что процентная ставка по банковским кредитам региональной казны составляла от 7,3 до 7,6%. «Поэтому постоянно проводилась работа по их досрочному погашению за счет временно свободных средств бюджетных учреждений и дешевых краткосрочных кредитов из федерального бюджета», — отметила госпожа Сафонова. Их ставка, по ее словам, составляет 0,1% годовых при сроке пользования 90 дней и годовом лимите в 7 млрд руб. Госпожа Сафонова добавила, что регион также направил на погашение госдолга часть профицита бюджета за 2018 год (он составил 10,9 млрд руб. при плане в 147 млн руб.).

На 23% за полугодие удалось снизить госдолг властям Липецкой области. Ее обязательства уменьшись с 14,99 млрд руб. на 1 января до 11,48 млрд руб. на 1 июля. Региональные власти пошли по схожему с воронежскими коллегами пути. Они с 2,5 млрд до 500 млн руб. сократили банковские кредиты и выплатили часть облигаций (стало 4,35 вместо 5,85 млрд руб.). На прежнем уровне остались долги перед госбюджетом (6,44 млрд руб.) и госгарантии (197,44 млн руб.).

В Белгородской области, которая ранее считалась одной из самых закредитованных в России, долговые обязательства бюджета за первые шесть месяцев 2019-го сократились на 11%, с 33,02 до 29,38 млрд руб. В итоге белгородский госдолг впервые за долгое время опустился ниже планки в 30 млрд руб. Белгородчина продолжает погашать облигации (10,73 млрд руб. на 1 июля вместо 12,6 млрд руб. в начале года). Впрочем, на обязательства по ценным бумагам по-прежнему приходится самая большая доля в структуре регионального госдолга. Также сократились долги по банковским кредитам (с 4,66 до 4,19 млрд руб.) и госгарантии (с 6,27 до 4,97 млрд руб.)

Госдолг Тамбовской и Орловской областей также удалось сократить, хотя и незначительно — на 2 и 1% соответственно. Тамбовщине удалось по крайней мере преодолеть тренд на рост госдолга (4% за 2018 год). С начала 2019-го объем ее обязательств снизился с 17,22 до 16,89 млрд руб. Власти погасили часть долгов перед банками (осталось 3,45 вместо 5,15 млрд руб.) за счет займов из бюджета (стало 5,34 вместо 3,96 млрд руб.). Госдолг Орловщины сократился с 18,14 до 17,93 млрд руб. Регион также рассчитался с частью банковских кредитов (6,33 вместо 7,31 млрд руб. ) за счет бюджетных (6,59 вместо 5,82 млрд руб.).

В Курской области остался самый низкий в абсолютном выражении объем госдолга в Черноземье — 9,86 млрд руб. Он, впрочем, показал рост на 6% — в начале года показатель составлял 9,26 млрд руб. Структура обязательства при этом изменилась — власти рассчитались с 2,7 млрд банковских кредитов, увеличив долг перед федеральной казной с 5,26 до 8,56 млрд руб.

Стоит отметить, что уровень долговой нагрузки региона определяет не абсолютная величина госдолга, а соотношение между ней и собственными налоговым и неналоговым доходами облбюджета (в расчет не берутся безвозмездные субсидии и субвенции). Когда обязательства превышают доходы или приближаются к этому уровню, финансовое положение региона считается неблагоприятным.

“Ъ-Черноземье” рассчитал уровень долговой нагрузки областей Черноземья, исходя из данных Минфина на 1 июля и планируемой на стадии утверждения местными парламентами величины собственных доходов облбюджетов на 2019 год. Почти во всем макрорегионе соотношение не достигает рискованного уровня. Но в Орловской области долг областного бюджета, как несколько лет подряд до этого, почти равен запланированным на 2019-й доходам. Соотношение составляет 91%. Это, как ранее сообщал “Ъ-Черноземье”, определяет характерную особенность бюджетной политики региона — верстку главного финансового документа с равными доходами и расходами. Из-за предельного лимита госдолга региональный бюджет не может брать новые займы из федерального. Поэтому в случае появления дефицита его нечем будет скомпенсировать. Долг Тамбовской области составляет 56% от доходов, Белгородской — 41%, Воронежской — 28%, Липецкой и Курской — по 24%.

Аналитик «Алора» Алексей Антонов отмечает, что госдолг всех субъектов РФ за первое полугодие снизился на 7,7%: «Воронежская область выгодно выделяется не только на фоне макрорегиона, но и на федеральном уровне, входя в число лидеров по сокращению долговых обязательств. Но ни о каком соревновании мы не говорим, главное — соблюдены необходимые показатели для стабильности экономики региона». Господин Антонов приветствует замещение коммерческих кредитов бюджетными: «Когда бюджет становится дефицитным, а дорогие банковские займы превалируют, это может попросту загнать регион в долговую яму, как это случилось с Мордовией».

Гендиректор экспертной группы «Вета» Дмитрий Жарский добавил, что наличие коммерческих кредитов наиболее рискованно для «регионов с депрессивной экономикой и высоким соотношением госдолга и доходов». «Им сложнее справляться с долговой нагрузкой, и они продолжают зависеть от процентных выплат и федеральных дотаций. Главная опасность в такой ситуации — невозможность направлять свободные денежные потоки, поступающие от налогоплательщиков, на развитие внутри региона. Все идет на покрытие процентов», — заключил эксперт.

Сергей Калашников