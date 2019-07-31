31 июля, среда
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Подробно

Фото: Сергей Шахиджанян / Коммерсантъ   |  купить фото

Бюджеты заняли у старших

Воронежская, Липецкая и Курская области освободились от госдолга перед банками

Коммерсантъ (Воронеж) от

По данным Минфина, власти трех регионов Черноземья за первое полугодие 2019 года смогли погасить долг бюджета перед банками. Воронежская (задолжала 15 млрд руб.) и Курская (3 млрд руб.) области освободились от него полностью, у Липецкой (2,5 млрд руб.) осталась сравнительно небольшая сумма. Банковские кредиты со ставкой в пределах 8% в Воронежской области гасили любыми свободными средствами и замещали займами из федерального бюджета под 0,1%. Эксперты рекомендуют повторить этот опыт и другим регионам, предупреждая о сложностях с обслуживанием госдолга.


Совокупный госдолг шести регионов Черноземья на 1 июля составил 107,27 млрд руб., сообщается в мониторинге Минфина. За первое полугодие его удалось сократить в среднем по макрорегиону на 13%. По данным на 1 января, он составлял 123,61 млрд руб. При этом за весь 2018-й снижение составило менее 8%.

Как рассчитал “Ъ-Черноземье” на основе опубликованных данных Минфина, по итогам полугодия лидером среди регионов Черноземья по сокращению госдолга стала Воронежская область. На начало 2019-го ее задолженность составляла 30,98 млрд руб., а за следующие шесть месяцев уменьшилась на 30%, до 21,73 млрд руб. Регион за полугодие полностью поменял структуру долгов, погасив все 15,28 млрд руб. дорогих в обслуживании банковских кредитов и заменив их займами из федерального бюджета (19,98 вместо 12,8 млрд руб.) по минимальным процентам. Также регион погасил часть облигаций (осталось 1,74 вместо 2,91 млрд руб.). В 2018-м воронежским властям удалось сократить госдолг на 7%.

Руководитель регионального департамента финансов Надежда Сафонова рассказала “Ъ-Черноземье”, что процентная ставка по банковским кредитам региональной казны составляла от 7,3 до 7,6%. «Поэтому постоянно проводилась работа по их досрочному погашению за счет временно свободных средств бюджетных учреждений и дешевых краткосрочных кредитов из федерального бюджета», — отметила госпожа Сафонова. Их ставка, по ее словам, составляет 0,1% годовых при сроке пользования 90 дней и годовом лимите в 7 млрд руб. Госпожа Сафонова добавила, что регион также направил на погашение госдолга часть профицита бюджета за 2018 год (он составил 10,9 млрд руб. при плане в 147 млн руб.).

На 23% за полугодие удалось снизить госдолг властям Липецкой области. Ее обязательства уменьшись с 14,99 млрд руб. на 1 января до 11,48 млрд руб. на 1 июля. Региональные власти пошли по схожему с воронежскими коллегами пути. Они с 2,5 млрд до 500 млн руб. сократили банковские кредиты и выплатили часть облигаций (стало 4,35 вместо 5,85 млрд руб.). На прежнем уровне остались долги перед госбюджетом (6,44 млрд руб.) и госгарантии (197,44 млн руб.).

В Белгородской области, которая ранее считалась одной из самых закредитованных в России, долговые обязательства бюджета за первые шесть месяцев 2019-го сократились на 11%, с 33,02 до 29,38 млрд руб. В итоге белгородский госдолг впервые за долгое время опустился ниже планки в 30 млрд руб. Белгородчина продолжает погашать облигации (10,73 млрд руб. на 1 июля вместо 12,6 млрд руб. в начале года). Впрочем, на обязательства по ценным бумагам по-прежнему приходится самая большая доля в структуре регионального госдолга. Также сократились долги по банковским кредитам (с 4,66 до 4,19 млрд руб.) и госгарантии (с 6,27 до 4,97 млрд руб.)

Госдолг Тамбовской и Орловской областей также удалось сократить, хотя и незначительно — на 2 и 1% соответственно. Тамбовщине удалось по крайней мере преодолеть тренд на рост госдолга (4% за 2018 год). С начала 2019-го объем ее обязательств снизился с 17,22 до 16,89 млрд руб. Власти погасили часть долгов перед банками (осталось 3,45 вместо 5,15 млрд руб.) за счет займов из бюджета (стало 5,34 вместо 3,96 млрд руб.). Госдолг Орловщины сократился с 18,14 до 17,93 млрд руб. Регион также рассчитался с частью банковских кредитов (6,33 вместо 7,31 млрд руб. ) за счет бюджетных (6,59 вместо 5,82 млрд руб.).

В Курской области остался самый низкий в абсолютном выражении объем госдолга в Черноземье — 9,86 млрд руб. Он, впрочем, показал рост на 6% — в начале года показатель составлял 9,26 млрд руб. Структура обязательства при этом изменилась — власти рассчитались с 2,7 млрд банковских кредитов, увеличив долг перед федеральной казной с 5,26 до 8,56 млрд руб.

Стоит отметить, что уровень долговой нагрузки региона определяет не абсолютная величина госдолга, а соотношение между ней и собственными налоговым и неналоговым доходами облбюджета (в расчет не берутся безвозмездные субсидии и субвенции). Когда обязательства превышают доходы или приближаются к этому уровню, финансовое положение региона считается неблагоприятным.

“Ъ-Черноземье” рассчитал уровень долговой нагрузки областей Черноземья, исходя из данных Минфина на 1 июля и планируемой на стадии утверждения местными парламентами величины собственных доходов облбюджетов на 2019 год. Почти во всем макрорегионе соотношение не достигает рискованного уровня. Но в Орловской области долг областного бюджета, как несколько лет подряд до этого, почти равен запланированным на 2019-й доходам. Соотношение составляет 91%. Это, как ранее сообщал “Ъ-Черноземье”, определяет характерную особенность бюджетной политики региона — верстку главного финансового документа с равными доходами и расходами. Из-за предельного лимита госдолга региональный бюджет не может брать новые займы из федерального. Поэтому в случае появления дефицита его нечем будет скомпенсировать. Долг Тамбовской области составляет 56% от доходов, Белгородской — 41%, Воронежской — 28%, Липецкой и Курской — по 24%.

Аналитик «Алора» Алексей Антонов отмечает, что госдолг всех субъектов РФ за первое полугодие снизился на 7,7%: «Воронежская область выгодно выделяется не только на фоне макрорегиона, но и на федеральном уровне, входя в число лидеров по сокращению долговых обязательств. Но ни о каком соревновании мы не говорим, главное — соблюдены необходимые показатели для стабильности экономики региона». Господин Антонов приветствует замещение коммерческих кредитов бюджетными: «Когда бюджет становится дефицитным, а дорогие банковские займы превалируют, это может попросту загнать регион в долговую яму, как это случилось с Мордовией».

Гендиректор экспертной группы «Вета» Дмитрий Жарский добавил, что наличие коммерческих кредитов наиболее рискованно для «регионов с депрессивной экономикой и высоким соотношением госдолга и доходов». «Им сложнее справляться с долговой нагрузкой, и они продолжают зависеть от процентных выплат и федеральных дотаций. Главная опасность в такой ситуации — невозможность направлять свободные денежные потоки, поступающие от налогоплательщиков, на развитие внутри региона. Все идет на покрытие процентов», — заключил эксперт.

Сергей Калашников


С какими успехами чиновники сокращали госдолг в 2018 году

Согласно опубликованным Минфином данным о госдолге за 2018 год, регионам Черноземья удалось заметно сократить задолженность перед банками, держателями облигаций и федеральным бюджетом. Наилучший результат на тот момент был у Белгородской области (снижение сразу на 17%).

Читать далее

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Поздравления

Политика

Новости компаний

Самое читаемое