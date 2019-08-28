МТС пришла в кино

МТС купила у структур своего акционера АФК «Система» киностудию «Кинополис». На ее базе сотовый оператор планирует создать производителя видеоконтента «МТС Studio».

МТС приобрела 100% АО «Объединенные русские киностудии» (ОРК), владеющего комплексом «Кинополис», за 2,042 млрд руб., говорится в консолидированной отчетности группы. Продавцом выступило АО «Бизнес Недвижимость» — дочерняя компания акционера МТС — АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Как уточнили в пресс-службе МТС, киностудия будет работать под управлением «МТС Медиа». Это новая структура, которая объединит ТВ-направления МТС: спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ, а в перспективе сможет управлять и производством контента, ранее писал “Ъ”. «МТС Медиа» может возглавить экс-глава канала ТНТ Игорь Мишин, говорили знакомый медиаменеджера и сотрудники двух компаний—партнеров МТС.

В «Бизнес-Недвижимости» “Ъ” подтвердили факт сделки и то, что ее сумма составляет около 2 млрд. руб. Сделка совершена в рамках стратегии по продаже непрофильных активов компании, говорит ее представитель: «Вырученные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы компании, а также на текущую деятельность». В АФК «Система», в свою очередь, сообщили, что корпорация больше не владеет медиаактивами напрямую.

Для АФК «Система» киностудия в последние годы была непрофильным активом. Еще в 2015 году, как писал “Ъ”, АФК вышла из числа акционеров продюсерской компании «Всемирные русские студии» (RWS), в которой владела 51% акций, но при этом получила во владение ОРК, частично — в счет долга.

Киностудия «Кинополис» построена в 2008 году и находится в Санкт-Петербурге, состоит из шести специализированных павильонов: четыре площадью по 750 кв. м и два по 350 кв. м. Студия в том числе сдает в аренду съемочное оборудование, предоставляет услуги post production, владеет ателье звукозаписи, занимается дизайном и производством декораций и имеет собственный автопарк, уточняют в МТС.

Покупка киностудии вписывается в стратегию МТС, говорят в пресс-службе компании.

В среднесрочной перспективе МТС планирует выйти на рынок производства собственного контента в рамках создаваемой «МТС Studio», которая будет использовать технические и технологические возможности киностудии.

«Покупка киностудии экономически оправдана с учетом двузначного ежегодного роста мирового и российского рынка производства видеоконтента, увеличения количества онлайн-кинотеатров и, как следствие, роста востребованности и стоимости активов, которые используются для создания сериалов и фильмов»,— подчеркивает представитель МТС.

По данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка легальных видеосервисов, работающих по модели ОТТ (доставка видеосигнала от провайдера контента напрямую на устройство пользователя), по итогам 2018 года составил 11,1 млрд руб.

В этом году о готовности потратить до 1 млрд руб. на производство собственного контента сообщал онлайн-кинотеатр ivi, его конкурент Okko (входит в Rambler Group, куда инвестировал Сбербанк) заключил контракт на производство пакета сериалов. «Яндекс.Студия» с прошлого года выступает сопродюсером картин в разных жанрах. Спутниковый оператор «Триколор» в июле заявил, что готов инвестировать в съемку сериалов и ведет переговоры со студиями.

Валерия Лебедева, Дмитрий Шестоперов