МТС развернется на 360 градусов

МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов. Продвижение такого сервиса может стимулировать абонентов потреблять больше трафика. Но конкуренты МТС пока не спешат с подобными проектами, считая, что полноценные VR-трансляции будут возможны после перехода на стандарт связи 5G.

МТС запускает сервис онлайн-трансляций и просмотра записей в формате VR (виртуальная реальность) с мероприятий и концертов, рассказали “Ъ” в компании. Выход на этот рынок позволит расширить присутствие в сфере развлечений и мероприятий после приобретения билетных операторов Ticketland и Ponominalu, говорят в МТС. В Ticketland и Ponominalu планируется интегрировать предложение покупки VR-доступа к мероприятиям. Подключиться к платформе можно будет с помощью виртуальных очков или шлема, а также с любого устройства с браузером и доступом к интернету со скоростью минимум 20 Мбит/с.

На начальном этапе доступ будет бесплатным, далее будет предоставляться по подписке или за разовую плату до 250 руб. Прогнозная маржинальность проекта составит 15–20%, уточняют в МТС. До конца года компания планирует выложить до 15 записей крупных мероприятий и до 5 трансляций в реальном времени. У МТС «уже есть договоры с десятками исполнителей», которые смогут получать долю доходов с продаж. Первая трансляция будет вестись с фестиваля Park Live, который пройдет в Москве 12–14 июля. Прогнозируемая аудитория проекта — 5 тыс. зрителей за три дня.

Спрос на VR-устройства в России растет. В первом полугодии их продажи в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 10% в деньгах и 3% в штуках. В России с 2016 года уже работает платформа Samsung VR для очков виртуальной реальности, которая дает бесплатный доступ к видео. Сейчас, по словам представителя Samsung, в библиотеке контента на русском доступно более 200 видео, самые востребованные — о путешествиях, науке и технике, а также кино и анимация.

Конкуренты МТС также тестируют проекты в сфере VR. Так, «Вымпелком» применял VR в маркетинге и выпускал контент в этом формате в мобильной версии ТВ-сервиса, отметили в компании. «МегаФон» в 2018 году провел прямую трансляцию товарищеского матча по футболу Россия—Турция в формате VR с использованием технологии связи 5G. Для реализации по-настоящему качественной VR-трансляции доступ к полноценному 5G необходим, уверены в «МегаФоне». В Tele2 согласны, что полноценное использование VR на базе мобильной сети ориентировано на 5G, и рассмотрят возможность использования технологии при тестировании нового стандарта связи.

Впрочем, большого потенциала в этом пока не видно, поскольку для VR пользователям нужно довольно дорогое оборудование, при этом прямые трансляции, в том числе концертов в формате 360 градусов, уже есть на стриминговых сервисах, в YouTube и даже на ТВ, скептичен собеседник “Ъ” в одном из операторов. Большого спроса на подобные трансляции не видит и организатор Colisium International Music Forum Сергей Бабич. «Полноценный VR может дать возможность смотреть шоу из любой точки, но эта технология пока недоступна, поскольку требует установки motion-датчиков на артистах и 3D-обработку огромных массивов данных в реальном времени»,— отмечает он. Пока широкая публика глубоко не разбирается в технологиях, маркетологи пытаются продавать им видео в формате 360 градусов под видом VR, считает господин Бабич. Операторы связи заинтересованы в распространении таких трансляций, поскольку так пользователи будут потреблять больше трафика, рассуждает он.

В основе технологии 360 градусов лежит видео, а виртуальная реальность создается с помощью компьютерной графики, поясняет отличия директор CROC VR Илья Симонов. «Внутри VR-пространства пользователь может выбирать направление движения, а также интерактивно взаимодействовать с окружающей средой. Такое видео требует более высоких пропускных каналов связи»,— отмечает он.

Юлия Тишина