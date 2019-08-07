МТС займется медиаменеджментом

Сотовый оператор МТС создаст структуру «МТС Медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента. В качестве кандидата на должность ее руководителя рассматривается экс-директор телеканала ТНТ, кинопродюсер Игорь Мишин. Ставка на контент логична для диверсификации доходов, но успех в этой сфере малопредсказуем, говорят участники рынка.

В МТС появится структура, отвечающая за производство и распространение медиаконтента, ее может возглавить экс-глава канала ТНТ Игорь Мишин, рассказали “Ъ” знакомый медиаменеджера и сотрудники двух компаний—партнеров МТС. Двое говорят, что принципиальное решение о назначении господина Мишина принято, один настаивает, что пока это не единственный кандидат. Сейчас сегментами ТВ-направления в МТС руководят разные топ-менеджеры, компания рассчитывает собрать их под единым руководством, поясняет один из источников.

В пресс-службе МТС подтвердили, что создающееся «МТС Медиа» «объединит в себе ТВ-направления МТС: спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ», а в перспективе сможет управлять и производством контента.

«Мы рассматриваем различные варианты входа в контентную историю в рамках партнерских проектов»,— сообщил представитель оператора. Переговоры с кандидатами на позицию главы «МТС Медиа» в компании не комментируют. Игорь Мишин не ответил на вопрос “Ъ”.

Игорь Мишин с 2014 по 2016 год был гендиректором телеканала ТНТ, а после изменений в корпоративной структуре и принятия закона о запрете двойного гражданства среди руководителей СМИ с февраля по июнь 2016 года работал директором канала (у господина Мишина есть греческое гражданство, говорил “Ъ” один из его знакомых). Под его руководством ТНТ начал производить драматические сериалы и показывать драматическое кино, а после ухода сменил фокус и сосредоточился на юморе. До ТНТ он руководил крупным производителем сериалов «Амедиа». Господин Мишин также миноритарный партнер группы «Выбери радио» Ивана Таврина, а ранее владел телеканалом A-One, который продал бизнесмену Александру Карманову.

Раньше сотовые компании не нанимали медиаменеджеров такого уровня, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. МТС давно диверсифицирует доходы на фоне замедления роста основного бизнеса и идет в смежные направления, ставка на контент логична, особенно с учетом того, что МТС входит в топ-3 спутниковых вещателей, считает он. Телеком и медиа — смежные сферы, развитие этого направления ложится в стратегию МТС, согласен глава совета директоров TopContact Артур Шамилов. По его оценке, годовой доход крупного медиаменеджера в России с учетом бонусов может составлять $1–2 млн. «Медиаменеджеров высокого уровня в России можно пересчитать по пальцам одной руки. Мало людей, которые разбираются в производстве контента и имеют послужной список, не испорченный низкими показателями возглавляемых компаний»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке.

Конкуренция в сфере контента растет, в это инвестируют крупнейшие российские компании, напоминает Сергей Либин. Так, Сбербанк в апреле объявил о покупке 46,5% Rambler Group, управляющей в том числе онлайн-кинотеатром Okko. «Яндекс» год назад запустил на базе «КиноПоиска» онлайн-кинотеатр и ведет переговоры с разными компаниями о производстве фильмов, сериалов и шоу. Спутниковый оператор «Триколор» планирует в октябре запустить собственный онлайн-кинотеатр и также ведет переговоры с производителями контента.

«Эксклюзивный контент — инструмент конкуренции на рынке онлайн-телесмотрения и инвестиции в будущую базу подписчиков. Те игроки, кто успеет занять долю на рынке в процессе смещения телесмотрения в интернет и интерактивный формат, будут расти вместе с этим рынком»,— уверен директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям «Триколора» Павел Стешин.

Однако успех в сфере производства контента часто иррационален и непредсказуем, а изначальный профиль компании совсем не играет роли, считает продюсер и глава СТВ Сергей Сельянов. «Netflix была компанией по продаже и прокату DVD, а HBO — телевизионным вещателем, и у них получилось. Здесь нужен талант, маркетинговое чутье и профессионализм»,— говорит он. Потребность в контенте растет каждый год, неудивительно, что во всем мире на этот рынок выходит большое количество компаний, рассуждает продюсер, при этом крупным игрокам необходимо снимать и выпускать как минимум 8–12 оригинальных проектов в год, что «непросто, но возможно».

Анна Афанасьева, Валерия Лебедева, Юлия Тишина