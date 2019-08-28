Дмитрий Козак рассудит «Роснефть» и «Транснефть»

Спор «Транснефти» с «Роснефтью» вышел на высокий правительственный уровень. Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку изучить позиции компаний относительно контроля над пунктами сдачи нефти в систему магистральных трубопроводов. «Транснефть» настаивает на том, что должна следить за всеми такими объектами, которые сейчас принадлежат разным компаниям. В «Роснефти» считают, что это не убережет от повторения истории с загрязненной нефтью, и предлагают передать контроль независимым игрокам. Аргументы сторон и их шансы доказать свою правоту изучал Григорий Колганов.

150 пунктов по всей стране закачивают нефть в магистральную систему. Они принадлежат и крупным производителям, и небольшим частным компаниям. «Транснефть» такое положение не устраивает. Как отвечать за качество продукта, который заливают без участия оператора трубы, удивляется представитель компании Игорь Демин: «Сдается несколько производителей. В итоге получается усредненная смесь с просевшим качеством. Мы бы хотели контролировать каждого производителя, который сдает свой груз. Если с нас хотят спрашивать за качество, каким же образом нам это контролировать, если нам не дают на входе поставить наши лаборатории, чтобы они определяли, что нам льют?»

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался обсуждать эту тему, потому что «комментарий будет таким ярким, что лучше воздержаться». Но позиция компании известна. Глава ее совета директоров, бывший немецкий канцлер Герхард Шредер обратился к Дмитрию Медведеву со встречным предложением — передать контроль за поступающим в трубу сырьем независимым инспекторам.

Теперь профильному вице-премьеру Дмитрию Козаку предстоит определить, чья идея лучше. И с точки зрения логики ответ очевиден, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин: «Ситуация с загрязненной нефтью показала, что контроль качества нефти, по сути, отсутствует. Поэтому с точки зрения контроля позиция “Транснефти” понятна и, на мой взгляд, объективно правильна.

Контроль в единых руках более серьезный, чем если это разрознено по нескольким компаниям».

Но можно ли воспринимать этот спор «Транснефти» с «Роснефтью» как чисто технический? Ведущий эксперт по энергетике Финансового университета Станислав Митрахович полагает, что нет: обе компании во главе с очень влиятельными фигурами давно ведут борьбу ни много, ни мало за будущее российского экспорта нефти. «За спором о контроле за качеством нефти скрывается вопрос, можно сказать, политического уровня, а именно: кто будет контролировать “Транснефть”, какое будет ее дальнейшее будущее, за кем будет последнее слово в вопросах транспорта нефти? То ли за “Транснефтью”, то ли выяснится, что все-таки “Роснефть” сможет на это дело больше влиять через реформу законодательства или через реформу “Транснефти”. Не большой секрет, что “Роснефть” сама хотела поучаствовать в приватизации “Транснефти”»,— рассуждает Митрахович.

А раз так, какого решения стоит ждать от Дмитрия Козака? Его представитель накануне не ответил на запрос “Ъ FM”. Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов говорит, что вице-премьеру удастся выработать решение, устраивающее обе стороны: «Так или иначе, это подконтрольные структуры, между которыми нужно просто перераспределить определенным образом ответственность, либо дать гарантии той же “Транснефти” со стороны “Роснефти”, что с их стороны подобного происходить не может. Возможно, сторонам стоит прийти к некоему компромиссу и усилить участие специалистов “Транснефти” в экспертизе поступающего ресурса».

А вот глава Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов в этом сомневается — слишком авторитетные фигуры участвуют в споре и не намерены отступать. Поэтому все, что остается Дмитрию Козаку,— тянуть время. «Вице-премьер Козак не так давно занимается отраслью. К нему приходят два тяжеловеса с абсолютно противоположными точками зрения. Что в этой ситуации делать вице-премьеру? А, собственно, Владимир Путин ему и поручил эту должность, чтобы решать такого рода сложные конфликты и вопросы. Я думаю, что Козак сделает все, чтобы избежать прямого ответа»,— полагает Симонов.

Хлор-мажор Пострадавшие от «Дружбы» получили нефть, но ждут компенсаций Читать далее

Спор «Транснефти» с «Роснефтью» начался не вчера и, видимо, закончится не завтра. И хорошо, если во время этого противостояния не произойдет ничего столь же неприятного для имиджа России, как эпизод с грязной нефтью в «Дружбе».

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» были приостановлены в середине апреля, когда в сырье обнаружилось значительное превышение хлорорганических соединений. В инциденте обвинили частную компанию «Самаратранснефть—Терминал». Ущерб предварительно оценивается в несколько сотен миллионов долларов.