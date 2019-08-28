Центризбиркому не с кем проконсультироваться

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о желании реформировать научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИКе — консультативный орган для обсуждения проблем избирательной системы в России. Произошло это после того, как большинство членов совета дважды отказались от участия в заседаниях НЭС, на которых должен был обсуждаться недопуск к участию в выборах в Мосгордуму кандидатов от оппозиции. Эксперты говорят, что ситуация несет репутационный ущерб для Центризбиркома. Скандал в комиссии накануне дня голосования выгоден властям, отмечают другие.

Научно-экспертный совет при ЦИКе был образован в ноябре 2018 года с целью учета общественного и экспертного мнения при решении вопросов, связанных с развитием избирательной системы в России. Его члены, в частности, анализируют правоприменительную практику и разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства о выборах и референдумах. Инициатива подключить НЭС к обсуждению проблем, связанных с московскими выборами, исходила от руководства ЦИКа, заявил сопредседатель «Голоса», член совета Григорий Мельконьянц: «В скандале с выборами в Мосгордуму НЭС была отведена роль площадки, где ЦИК смог бы разъяснить свои позиции, почему было отказано в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, и ответить на критику». По мнению эксперта, «Элла Памфилова не хотела создавать декоративный орган, но испытательный срок действующий состав НЭС не прошел».

27 августа должно было пройти очередное заседание совета, на котором предполагалось обсудить отказ в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции. Однако оно было отменено.

«Жаль, что и со второй попытки не получилось собраться,— пожаловалась госпожа Памфилова.— Понятно: лето, люди в разъездах, но только 17 из 77 человек откликнулись».

Это стало поводом для жесткого заявления главы ЦИКа: после выборов в Мосгордуму пройдет реформирование работы совета. В НЭС, по ее словам, войдут только те, кто «предметно разбирается в избирательном процессе, у кого есть предложения, кто испытывает заинтересованность в работе и готов тратить на это свое свободное время».

Пресс-служба ЦИКа не смогла “Ъ” оперативно предоставить список экспертов, приглашенных на заседание. Однако собеседник в ЦИКе рассказал, что большинство приглашенных экспертов не подтвердили свое участие или сделали это неоднозначно. По его словам, некоторые пытались уклониться от ответа. Несколько членов экспертного совета рассказали “Ъ” на условиях анонимности, что вынуждены были под разными предлогами отказаться от участия в заседании после звонка из администрации президента. «Центризбирком не всегда самостоятелен в решениях о проведении и особенно отмене этих мероприятий»,— пояснил один из собеседников.

«Регламента подтверждения (участия в заседании НЭК.— “Ъ”) нет,— заявил президент Российской ассоциации политтехнологов Алексей Куртов.— Думаю, что организаторы поспешили с отменой заседания — условный кворум и представительность, скорее всего, были бы обеспечены». Другой член НЭС, политолог Аббас Галлямов, сообщил, что «смысла мчаться на мероприятие не было», поскольку есть понимание, что все решения уже приняты, ничего изменить не получится. «К тому же надо понимать, что конец августа для тех, кто занимается избирательными кампаниями,— это самая горячая пора, скоро выборы. Люди в полях, а не в Москве сидят»,— добавил он. Так, с рабочим визитом в Иркутской области находится член НЭС, вице-президент РАСО Евгений Минченко, следует из его публикаций в социальных сетях. Заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов заявил “Ъ”, что 27 августа был в Чите.

«По разным причинам приходить не собирались» сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин, президент Центра прикладных исследований и программ Борис Надеждин и политолог Александр Кынев, сообщил “Ъ” Григорий Мельконьянц. Сам он, а также эксперт Российского фонда свободных выборов Аркадий Любарев и главред «Справочника наблюдателя» Станислав Рачинский активно готовились к заседанию. «Это репутационный ущерб для ЦИКа,— полагает господин Мельконьянц.— В ходе избирательной кампании у всех сдают нервы, кто-то мог просто не захотеть поднимать острые вопросы. Хотя заседание не оказало бы никакого влияния на текущие процессы. Это скорее работа на будущее».

Скандал в ЦИКе на руку властям, уверен директор по исследованиям фонда ИСЭПИ, член НЭС Александр Пожалов. «Накануне дня голосования споры вокруг отказов в регистрации кандидатам и необходимых изменений в процедуре проверки подписей лишний раз напоминали бы о недавних скандалах и возвращали бы в повестку проблему недопуска оппозиции»,— считает политолог.

Ангелина Галанина