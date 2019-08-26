Больная «семерка»

Как выясняется, при организации геополитического пространства буква G может прекрасно сочетаться с любым числом. Современный политический фэн-шуй указывает на то, что нумерология, как во времена Нострадамуса, ничего не значит.

Прибыв в Биарриц, президент США Дональд Трамп, сам того не предполагая, обронил совершенно замечательную фразу — «So far, so good» («Пока все хорошо»).

И тем самым показал, что такое эта новая нормальность.

Накануне и в ходе саммита G7 активно обсуждалось: должна ли «семерка» оставаться «семеркой», учитывая заявления президентов Трампа и Макрона о гипотетической желательности возвращения России. Но при этом применительно к G7 говорилось и о вычитании — доведении числа ее членов до пяти. Или даже до странных формул вроде «5+2» или «6+1», где двойка могла бы означать США и Британию, а единица — только США. Такая волатильность в прогнозах будущего, конечно, не случайность.

Прекрасная иллюстрация этого — судьба вроде бы основной темы саммита, борьбы с неравенством в мире. Накануне встречи произошла резкая эскалация торговой войны между США и Китаем. А то, что торговые войны усиливают неравенство и разногласия, не вызывает сомнения. После продолжительных экономических баталий можно приблизиться к равенству, но только к равенству в нищете. Но едва ли такое равенство является желанным. Вспоминается спор о том, за что стоит бороться: за то, чтобы не было бедных, или за то, чтобы не было богатых.

В целом становится все более очевидно, что положение дел в «семерке» далеко не блестящее. Между континентальной Европой и Англией — «Брексит», германское лидерство слабеет, в Италии очередной кризис, вызванный системным расколом в обществе по поводу модели развития. К тому же когда-то G7 представляла страны, чей ВВП составлял 70% общемирового, сегодня же — 40%. И еще есть «группа двадцати».

В общем, у лидеров «семерки» есть достаточно поводов задуматься о будущем своего клуба и сделать шаг к тому, чтобы у G7 все же был общий голос, хотя бы по некоторым важным вопросам. А таких вопросов очень много, учитывая одно глобальное противоречие: взаимозависимость в мире растет, а возможность ее регулирования едва ли не падает. Причем это касается не только Ирана и танкеров в Ормузском проливе, но и, например, современной абсолютно безграничной информационно-коммуникационной среды. Интернет оказался не только колоссальным океаном сведений и общения, но и местом утопления истины, порождения ненависти и конфликтов, подрывной деятельности и терроризма.

Свидетельством непростой ситуации в G7 стало и отсутствие на саммите этого года общего коммюнике. По всей видимости, от него решили отказаться, потому что битвы за формулировки в таких заявлениях лишний раз напоминают об уязвимости единства в рядах «семерки».

Вместе с тем президент Макрон, да и не только он, подчеркивает необходимость возрождения единства ввиду многочисленных угроз — как политических, так и экономических.

В этом контексте вполне логичными становятся и попытки вернуть в G7 Россию. Это не что иное, как отражение сложного поиска будущей формулы мирового регулирования, которую еще предстоит выработать.

Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»