Не договариваются на берегу

Во французском курортном городе Биаррице на берегу Атлантического океана проходит ежегодный саммит «группы семи», объединяющей ведущие экономики «свободного мира». В то время как председательствующий на саммите президент Франции Эмманюэль Макрон на правах хозяина пытается сблизить позиции союзников по ключевым проблемам современного мира, главным возмутителем спокойствия остается его американский коллега Дональд Трамп, несогласный с повесткой встречи. За ходом саммита в Биаррице, интрига которого становится все более напряженной, следят корреспонденты “Ъ” во Франции Алексей Тарханов и в США Кирилл Белянинов.

Курорт для охранников и полицейских

Расположенный на юге Франции и соседствующий с испанской Страной Басков популярный морской курорт Биарриц в минувший уикенд изменился до неузнаваемости. Широкий песчаный пляж, который ведет от порта к главной городской гостинице — знаменитому Hotel du Palais, где разместились лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии, с минувшей пятницы остается закрытым для туристов. С моря его охраняет фрегат ВМС, с неба — самолеты ВВС, с суши — полицейские кордоны. Порядок в городке, население которого составляет всего 25 тыс. человек, обеспечивают более 13 тыс. полицейских, то есть по одному полицейскому на двух жителей. И это не считая сотрудников секретных служб и охраны глав государств, действующих по собственным правилам.

Здешние старожилы не припомнят ничего подобного: прибрежная «красная» зона доступна только для местных жителей, притом не всех, а лишь обитателей ближайших улиц, которые успели заранее оформить в мэрии спецпропуска. Ни поплавать на доске, ни зайти в знаменитое казино. При этом аэропорт Биаррица и близлежащие железнодорожные вокзалы закрыты. В нескольких километрах отсюда — граница с Испанией, которая также блокирована с двух сторон, французской и испанской. Все это должно оградить 5 тыс. гостей и журналистов, прибывших на саммит G7, от угрозы терроризма и акций антиглобалистов.

Одна из них прошла в соседней Байонне и вылилась в стычки с полицией, несколько десятков человек были арестованы. Вторая оказалась на удивление спокойной, учитывая, что в марше, протянувшемся от французского Андая до испанского Ируна, участвовало, по разным подсчетам, от 9 тыс. до 15 тыс. человек.

Между тем кому-то из участников саммита, прибывавших в Биарриц начиная с минувшей пятницы, все же удалось совместить приятное с полезным. Не только поучаствовать в дискуссиях о судьбах мира, проходящих как в многостороннем, так и в двустороннем формате, но и почувствовать себя отпускником, пусть и совсем ненадолго. Любящий спорт и активный отдых молодой премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который прилетел на саммит первым, в субботу утром был замечен и сфотографирован на пустом пляже во время пробежки и купания.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель, состояние здоровья которой в последнее время активно обсуждается мировыми СМИ, совершила короткую прогулку по пляжу, облачившись в голубой жакет и белые брюки, чем продемонстрировала, что также находится в хорошей форме.

Госпожу Меркель, неформального лидера Евросоюза, встречали в Биаррице с почетным караулом. Как, впрочем, и премьер-министра покидающей ЕС Великобритании Бориса Джонсона.

Когда гость против хозяина

Что касается президента США Дональда Трампа, Air Force One которого приземлился в Бордо, то он прилетел в Биарриц на своем вертолете и два часа провел за обеденным столом с президентом Макроном на террасе Hotel du Palais.

«Обед с Эмманюэлем был лучшей из всех наших встреч»,— написал господин Трамп после этого в Twitter. Впрочем, неизвестно, относилось это к содержанию беседы двух лидеров или скорее к меню знаменитого ресторана «Ротонда».

Напомним, что накануне саммита Дональд Трамп позволил себе несколько новых выпадов в адрес европейских союзников, а также скептически отнесся к самой встрече в Биаррице. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США вообще сомневался в целесообразности поездки во Францию, считая ее бесполезной тратой времени и выражая недоумение по поводу того, зачем обсуждать вопросы экологии и другие проблемы, которые хозяин саммита Эмманюэль Макрон, определявший повестку встречи G7, считает приоритетными.

В субботу днем в обращении к гражданам Франции президент Макрон обозначил главные темы саммита в Биаррице: вопросы урегулирования международных кризисов и деэскалации торговых споров, а также ситуация с пожарами в Амазонии и их влияние на окружающую среду. Главной же темой он назвал борьбу против различных проявлений неравенства в мире.

В свою очередь, американская сторона изначально настаивала на том, что главной и единственной темой саммита G7 должно стать обсуждение возможного мирового финансового кризиса и проблем национальной безопасности союзников США. В связи с этим накануне открытия встречи газета Washington Post предположила, что одной из главных задач для хозяев станет «минимизация шансов на то, что президент Трамп все разнесет». Похожие опасения высказывали и американские политики.

При этом СМИ сообщили, что члены американской делегации находятся «в ярости», обвиняя хозяев саммита в том, что встреча «семерки» организована таким образом, чтобы «изолировать США». По мнению советников главы Белого дома, французская сторона специально выбрала главной темой встречи G7 «нишевые проблемы», а не вопросы глобальной экономики.

Масла в огонь подлил и сам президент США. Уже перед вылетом во Францию Дональд Трамп пригрозил ввести такие пошлины на французские вина, какие «еще не видели». Ранее он раздраженно высказался о решении президента Макрона ввести дополнительный трехпроцентный налог на продукцию американских IT-компаний. «Франция только что ввела цифровой налог на наши великолепные американские технологические компании,— написал он в Twitter в июле.— Если кто-то и может обложить их налогом, то это должна быть их родная страна, США. Мы скоро объявим о серьезной ответной акции на эту глупость, сделанную Макроном». Уже в следующем твите Дональд Трамп сообщил, что «американское вино лучше французского».

Кроме того, перед отлетом на саммит в Биаррице Дональд Трамп обрушился с критикой на правительства Великобритании, Франции и Германии, отказавшиеся принимать в своих странах взятых в плен в Сирии боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ), и пригрозил, что все равно вернет боевиков на территории этих государств.

«Мы сейчас удерживаем у себя тысячи боевиков ИГ, и Европа должна забрать их. И если Европа не заберет их, то у меня не останется другого выбора, кроме того, чтобы отпустить их туда, откуда они прибыли, а это Германия, Франция и другие страны»,— сообщил он.

В ситуации острых разногласий, на форуме этого года проявившихся как никогда ранее, продемонстрировать видимость единства призваны включенные в повестку саммита G7 протокольные мероприятия.

Одним из них в субботу вечером стал совместный ужин лидеров «семерки», собравшихся на открытом воздухе — на террасе у подножия стоящего на мысу маяка Сен-Мартен.

За столом с одной стороны сидели президент Макрон с канадским премьером Трюдо по правую руку и Дональдом Трампом по левую. Напротив расположились японский премьер Синдзо Абэ, глава Евросовета Дональд Туск и британский премьер Борис Джонсон. Канцлер Германии Ангела Меркель и уходящий итальянский премьер Джузеппе Конте сидели друг напротив друга в середине стола. В меню были исключительно блюда региональной кухни, не зря президент Макрон пообещал стесненным на три дня жителям Страны Басков «прославить местное гостеприимство». Так, на десерт подавали знаменитый баскский торт из бисквитного теста с ромом и ванилью.

Впрочем, судя по всему, и здесь в полной мере расслабиться мировым лидерам было непросто. За несколько часов до этого давший пресс-конференцию в Биаррице Дональд Туск предупредил, что эта встреча станет «сложным испытанием единства и солидарности свободного мира и его лидеров». Он призвал прийти к единству по ключевым проблемам, а не вести «бессмысленные препирательства друг с другом».

Между тем еще одним подтверждением того, что договариваться лидерам «семерки» становится все сложнее, стал всплывший в ходе обсуждения иранский кризис.

За день до открытия саммита Париж с блицвизитом посетил глава МИД Ирана Джавад Зариф, который в минувшую пятницу провел переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, а также с президентом Макроном.

Иранский дипломат назвал предстоящий саммит G7 хорошей возможностью провести консультации с остальными странами—участницами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого США в одностороннем порядке вышли в мае прошлого года.

Однако появившиеся сообщения о том, что «семерка» якобы дала президенту Макрону мандат на дальнейшие переговоры с Тегераном, немедленно дезавуировали американские источники, сообщившие, что Дональд Трамп такую возможность не обсуждал и ее отрицает.

Тем не менее в воскресенье глава МИД Ирана прилетел во Францию повторно — на этот раз уже на саммит в Биарриц, где провел встречу с Жан-Ивом Ле Дрианом. О подробностях беседы не сообщается. Однако, судя по всему, поездка стала неожиданностью для всех, включая президента Трампа.

Обсуждался на саммите и вопрос о возвращении России в клуб ведущих экономик мира, инициированный президентами Франции и США. По сообщению агентства Bloomberg, лидеры G7 выступили за укрепление сотрудничества с Россией, но сочли, что о ее реинтеграции говорить пока рано. По данным того же агентства, президент Трамп заявил, что, «вполне вероятно», пригласит Владимира Путина на следующую встречу «семерки» в качестве гостя. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на это, что приглашение будет рассмотрено.