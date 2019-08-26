Страны G7 выпустили совместное заявление по итогам саммита

В совместном заявлении страны G7 по итогам саммита высказали свою позицию по ситуации вокруг Ирана, Украины, Ливии, Гонконга и работы Всемирной торговой организации (ВТО). Документ опубликован на сайте, посвященном саммиту.

Страны G7 нацелены добиться, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие, и способствовать миру и стабильности в этом регионе. Обеспечение стабильности в Ливии возможно через немедленное прекращение огня и политическое урегулирование кризиса.

В документе отмечается, что Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели, чтобы «добиться конкретных результатов». Лидеры стран G7 обеспокоены ситуацией в Гонконге, подтверждают значимость китайско-британской декларации 1984 года и призывают избегать насилия.

Еще одним пунктом документа стало заявление о «глубокой» реформе ВТО «ради улучшения защиты интеллектуальной собственности и урегулирования споров, более быстрого урегулирования разногласий и искоренения нечестных торговых практик». Страны-участницы саммита также обязались в 2020 году прийти к соглашению об упрощении регламентных барьеров и модернизации международной налоговой системы в рамках ОЭСР.

Ранее президент США предложил вернуться к формату G8. Его поддержала Франция. Великобритания, Германия и Канада выступили против. Тогда господин Трамп допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7 в качестве гостя.

Позже газета The Guardian сообщила, что господин Трамп на субботнем ужине в рамках саммита «группы семи» поссорился со своими коллегами из-за своей позиции по возвращению к формату G8 с участием России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение в G8, поскольку сейчас такой организации не существует. При этом он заявил, что Москва готова к любым контактам со странами G7 и «никогда ни от чего не отказывается».

О первых двух днях саммита — в публикации “Ъ” «Не договариваются на берегу».

О саммите читайте в публикации “Ъ” «G7 взяла числом».