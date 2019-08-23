Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Владислав Колмагоров снял свою кандидатуру с выборов. «Я снялся с выборов. Простите, что подвел вас. Я не испугался, но есть но... Не могу говорить все. Продолжать бороться буду и без их мандата»,— написал он в Twitter.

Коммунист добавил, что в настоящее время необходимо «сплотиться, невзирая ни на какие политические пристрастия». Он также поблагодарил в своем посте «всех честных и неравнодушных людей». «Я снялся, но не ушел»,— подытожил он.

Господин Колмогоров баллотировался по 45-му округу Москвы. В этом же округе планировал выставлять свою кандидатуру оппозиционер Илья Яшин, которому ЦИК отказал в регистрации. В четверг, 22 августа, господин Яшин призвал через Facebook голосовать за коммуниста. «Человек левых взглядов, но на Сталина не молится. Вполне последовательно критикует политику городских властей. Близок лидеру московских коммунистов Рашкину, который на этих выборах ведет себя достойно»,— писал о Владиславе Колмогорове Илья Яшин.

Отказ коммуниста баллотироваться, по мнению оппозиционера, свидетельствует о том, что власть признает его «доминирующую поддержку» в 45-м округе. «Касамара и другие "самовыдвиженцы из ЕР" не способны победить честно. Для того чтобы пройти в думу, им надо полностью расчистить дорогу: основного кандидата посадить, другого — снять с выборов»,— заявил господин Яшин.

Ранее суд в четвертый раз подряд арестовал Илью Яшина на десять суток. Ему вменяют призывы к акциям 18 и 19 июля на Трубной площади. Оппозицонный политик уже отбыл три десятидневных административных ареста за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

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