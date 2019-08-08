Яшина снова арестовали на 10 суток

Хамовнический суд Москвы отправил незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина под арест еще на десять суток. Сегодня его должны были освободить, поскольку срок его предыдущего ареста заканчивался 8 августа.

Напомним, господина Яшина ранее арестовали на десять суток за то, что он призвал в Twitter выходить на несогласованную акцию 27 июля. В отношении господина Яшина был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Кроме него по итогам акции были арестованы 40 человек. В том числе кандидаты Константин Янкаускас (7 суток) и Иван Жданов (15 суток). Помимо административных дел возбуждено одно уголовное.

Акция 27 июля проводилась за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в столичную думу. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 1373 человека, МВД заявило о 1074 задержанных.

Подробнее о задержаниях на июльской акции читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».