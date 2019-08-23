Медведев призвал не воспринимать буквально идею четырехдневной рабочей недели

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя может стать реальностью, но должна сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты. «Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также в перспективе может быть и переход к четырехдневной рабочей неделе»,— сказал он на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным (цитата по «РИА Новости»).

При этом господин Медведев подчеркнул, что переход к новой системе произойдет «не сию секунду». «Это нельзя понимать сейчас слишком буквально»,— добавил он. Изменения, по словам премьера, потребуют учета всех нюансов, связанных с запросами как работника, так и работодателя. В частности, переход на четырехдневную неделю должен сопровождаться ростом производительности труда при сохранении уровня зарплат.

«Еще совсем недавно — в историческом плане — в нашей стране была шестидневная рабочая неделя, и это рассматривалось как норма. А сейчас нормой является пятидневная рабочая неделя. Но общество развивается, технологии не стоят на месте. Именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня»,— подытожил глава правительства.

Впервые о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю господин Медведев заявил в начале июня 2019 года, приведя в пример опыт Новой Зеландии, которая уже ввела четырехдневку. Позже он поручил Минтруду до 30 сентября представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели и оценить возможные последствия для экономики.

Согласно данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, идею перехода на четырехдневную неделю поддерживает практически половина (49%) работающих россиян, а треть граждан (31%) не видят необходимости в сокращении рабочих дней. Новый выходной треть россиян планируют проводить в кругу семьи, а каждый пятый будет искать возможность дополнительно заработать.

О том, какие аргументы приводят противники четырехдневной недели, читайте в публикации “Ъ FM” «Пятый рабочий день сочли нелишним».