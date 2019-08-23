Пятый рабочий день сочли нелишним

Только половина россиян поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю: освободившееся время они планируют уделить семье, при этом каждый пятый будет искать подработку. Об этом говорят данные опроса портала SuperJob. Ранее Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду оценить влияние четырехдневной рабочей недели на производительность труда. Свои выводы ведомство должно предоставить к концу сентября. Но экономисты и работодатели, опрошенные "Ъ FM", пока смотрят на идею скептически. Их аргументы узнал Владислав Викторов.

О том, что будущее за четырехдневной рабочей неделей, Дмитрий Медведев заявил еще в июне, тогда же его поддержали профсоюзы и обратились в Минтруд, чтобы там присмотрелись к идее. Причем главное условие при переходе на новый график — сохранение зарплаты. Как выяснили СМИ, примерно тогда же премьер поручил ведомству тщательно проанализировать влияние такого графика на производительность труда. Обычно в качестве доказательства эффективности сокращенной нагрузки приводят опыт Генри Форда, который сто лет назад снизил время работы для сотрудников своих предприятий с 48 часов до 40 в неделю, что увеличило производительность.

Но дальше понижать эту планку в России и с ее сырьевой экономикой некуда, говорит экономист, бывший замминистра финансов Сергей Алексашенко: «Представьте, что "Роснефть", "Газпром" начнут работать на 20% меньше. Что будет результатом этого?

Переход на четырехдневную рабочую неделю — это точно не для российской экономики, которая вряд ли похожа на экономику XXI века.

Есть прямая зависимость между тем, сколько времени люди проводят на работе, и результатом, который получает экономика».

В Госдуме обещают в сентябре рассмотреть вопрос перехода на четырехдневку. Между тем, парламентарии отмечают, что промышленность — не единственная проблема: трудно будет подстроить под новый график и сферу услуг, где зачастую вообще нет выходных. Но сокращение количества дней неизбежно повлечет за собой увеличение рабочего времени до десяти часов, и это как раз скажется на производительности, говорит долларовый миллиардер, глава концерна «Россиум» Роман Авдеев. По его словам, работать больше за те же деньги согласится не каждый: «Люди должны будут работать по десять с лишним часов каждый день. Я думаю, что это не очень хорошо.

Кроме того, совершенно непонятно, как должны выстраивать свой график сотрудники, работающие посменно.





Ведь ни для кого не секрет, что у нас в выходные, например, магазины и банки должны работать. Во многих отраслях производительность упадет. Одни специальности переходят на четырехдневку, другие нет, потому что в некоторых сферах это невозможно».

Другая проблема — это рост издержек для бизнеса, что произошло, например, во время эксперимента в Швеции: там одна из больниц решила снизить нагрузку на своих сотрудников, оставив пятидневку, но сократив рабочий день до шести часов. В итоге пришлось нанимать дополнительный персонал и увеличивать расходы. Похожий сценарий может быть и при четырехдневной неделе, еще и цены вырастут, считает президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов: «В том случае, если эта норма станет обязательной, то это повысит издержки.

Рынок не ориентируется на социальный популизм.

Конечно, это отразится и на ценах. У нас каждый год возникает ожесточенный комический спор относительно одного дополнительного выходного дня в году и куда его присовокупить. А тут вдруг рождается инициатива перейти на четырехдневную неделю».

В то же время мировой тренд таков, что крупные компании постепенно сокращают рабочий день для своих сотрудников либо позволяют им работать из дома. Правда, чаще всего происходит это в сфере IT. В России свободный график вводят не так уж много структур. Например, такой опыт есть у компании «Вымпелком», которой принадлежит бренд «Билайн». Несколько лет назад там ввели программу befree, в рамках которой сотрудники могут проводить в офисе меньше времени. И, как говорит пресс-секретарь оператора Анна Айбашева, это принесло результаты: «Сотрудник может один или несколько дней в неделю работать не из офиса. Таким образом человек может сэкономить массу времени. Программа показала, что производительность сотрудников повышается. Мы эффективность меряем не человеко-часами, а результатом».

К слову, в Минтруде говорят, что перейти на четырехдневку российские компании могут хоть сейчас, ведь, согласно закону, продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов, а вот нижней границы не существует. Но, судя по всему, и условий для сокращения рабочей недели в России пока тоже нет.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что возможный переход на четырехдневную неделю потребует серьезных изменений, в том числе в трудовом законодательстве. В свою очередь, в Госдуме ранее заявили, что переход должен проходить постепенно.