Ученые учат реальности

«Троицкий вариант» опубликовал в четверг обращение группы ученых, работающих в России и за рубежом, с требованием прекратить «травлю за инакомыслие» и репрессии, которым, по их мнению, подвергаются участники несанкционированных протестных акций в Москве. Причиной протестов авторы заявления считают «махинации» при регистрации кандидатов в Мосгордуму. Первоначально текст подписали около 50 человек. После публикации заявление поддержали еще несколько сотен представителей академического сообщества. Собеседник “Ъ” не исключил, что одним из поводов для заявления может быть солидарность ученых с научным сотрудником МГУ и незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Юлией Галяминой, которую суд в четверг арестовал за нарушение правил проведения митингов в третий раз подряд.

На сайте научной газеты «Троицкий вариант» в четверг было опубликовано заявление представителей академического сообщества «Остановить каток политических репрессий!» в поддержку арестованных по административным и уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями протеста в Москве. Более 50 ученых заявили, что с их деятельностью «несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и тем более травля за инакомыслие». По мнению авторов, причиной массовых протестных акций в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму, стали «именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов». Ученые считают, что в стране, где «господствуют ложь и произвол», «нет места науке». Подписи под заявлением оставили представители МГУ, НИУ ВШЭ, МПГУ, РГГУ, СПбГУ, а также нескольких американских, британских, французских, испанских, итальянских, германских университетов. После публикации на сайте «Троицкого варианта» заявление поддержали уже более 600 представителей научного сообщества.

Инициаторами заявления выступили несколько российских ученых, работающих за рубежом, заявил “Ъ” доктор биологических наук Михаил Гельфанд, подписавший документ.

«Текст родился в переписке нескольких коллег,— сообщил господин Гельфанд.— Потом в группе в Facebook родился текст, который устраивал всех».





Ученый отмечает «резко усиливающуюся политизацию всего общества, в частности профессиональных сегментов»: «Разные люди чувствуют себя морально обязанными высказываться по каким-то важным поводам».

Одним из поводов для возмущения ученых мог стать арест незарегистрированного кандидата в Мосгордуму муниципального депутата по Тимирязевскому району Москвы научного сотрудника МГУ и кандидата наук Юлии Галяминой, считает член научно-экспертного совета при ЦИКе Аркадий Любарев. В четверг Тверской суд Москвы арестовал Юлию Галямину на десять суток за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления. Это уже третий подряд административный арест госпожи Галяминой за последний месяц: в первый раз она была арестована на десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП после несанкционированного митинга 27 июля. Второй арест на 15 суток был назначен сразу после истечения срока первого. В среду 21 августа она была вновь задержана после освобождения из спецприемника в Можайске. Господин Любарев предполагает, что ученые проявили профессиональную солидарность с Юлией Галяминой и другими арестованными: «Ученые достаточно продвинутые люди, им довольно легко консолидироваться». Господин Любарев не ожидает, что заявление ученых как-то повлияет на госаппарат, но не исключает, что подписавшие его представители академического сообщества могут подвергнуться давлению. Сам господин Любарев в начале августа стал одним из инициаторов открытого письма юристов в Центризбирком. Авторы призывали ЦИК найти конституционные аргументы «для защиты института выборов в России и допуска к участию в них кандидатов, не зарегистрированных по формальным, надуманным основаниям». Под письмом подписалось несколько сотен человек.

Напомним, 14 августа члены профсоюза «Учитель» опубликовали обращение к преподавателям школ Москвы с призывом «подумать о том, как они будут объяснять детям свое участие в имитации выборов». Сами члены профсоюза отказались работать в участковых избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму и призвали коллег последовать этому примеру. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут усмотрел в этом обращении профсоюза признаки «воспрепятствования работе избирательных комиссий».

Николай Борисов