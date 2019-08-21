Учителя пока не мешают выборам Мосгордумы

Члены профсоюза «Учитель» отказались работать в участковых избирательных комиссиях (УИК) на выборах в Мосгордуму и призвали своих коллег последовать своему примеру, заявив, что выборы стали «заведомо неправовыми». Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут усмотрел в этом обращении профсоюза признаки «воспрепятствования работе избирательных комиссий». В профсоюзе считают, что такая оценка едва ли вызовет правовые последствия в виде уголовного дела, но готовы оказать юридическую помощь учителям, если они подвергнутся репрессиям за отказ от работы в участковых избиркомах.

Ранее профсоюз «Учитель» опубликовал обращение к преподавателям Москвы с призывом «подумать о том, как они будут объяснять детям свое участие в имитации выборов». Также московская территориальная организация профсоюза приняла решение не участвовать в работе избирательных комиссий на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу. Профсоюз требует также закрытия уголовных дел в отношении участников несанкционированной акции протеста 27 июля. Решение поддержано советом профсоюза. Как заявил “Ъ” сопредседатель совета профсоюза Всеволод Луховицкий, в принятии решения участвовала московская первичка организации, всего около 17 человек. «Обычно нам и не предлагают членства в участковых избирательных комиссиях. Не знаю, почему так происходит»,— пояснил господин Луховицкий. Он добавил, что участие в выборах в качестве избирателя — личное дело учителей.

Профессиональный союз работников образования «Учитель» создан в 2011 году и объединяет педагогов детсадов, школ, учреждений дополнительного и среднего специального образования, а также технический и вспомогательный персонал. Всего в Москве насчитывается около 150 членов профсоюза. Работает профсоюз в 18 регионах России и насчитывает около 1 тыс. человек.

Обращение, опубликованное на сайте профсоюза, вызвало во вторник реакцию со стороны члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута. Он заявил, что «в таком призыве усматривается воспрепятствование работе избирательных комиссий на выборах в органы государственной власти». Господин Реут также напомнил, что состав участковых избирательных комиссий в Москве был сформирован еще в конце прошлого года. При этом Дмитрий Реут уточнил в беседе с корреспондентом “Ъ”, что пока официальных заявлений в Мосгоризбирком в связи с обращением профсоюза «Учитель» не поступало. «Будут обращения — будем рассматривать»,— сказал он.

Отметим, воспрепятствование работе избирательных комиссий может охватываться составом ст. 141 УК РФ. Таких правовых последствий члены профсоюза не ожидают. «Даже в сложившейся ситуации сложно представить, что будет возбуждено дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома со стороны учителей, это слишком смешно выглядит. Даже от наших органов я этого не ожидаю»,— заявил “Ъ” Всеволод Луховицкий. По его словам, в призыве «нет воспрепятствования».

«Как филолог я достаточно внимательно читаю текст, который пишу. Мы не призываем, мы предлагаем учителям подумать. Что они будут делать, это их личное дело»,— добавил господин Луховицкий.





Также профсоюз окажет юридическую помощь тем учителям, которые «подвергнутся репрессиям за отказ от работы в УИК или за отказ фальсифицировать результаты выборов».

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц в ответ на заявление профсоюза написал на своей странице в Facebook, что разделяет негодование по поводу «преследования граждан за участие в массовых акциях», но «если в составах комиссий не будет честных членов, если не будет грамотных наблюдателей, то мы не узнаем ни о протестном голосовании, ни о манипуляциях с явкой, ни о реальных результатах». Господин Мельконьянц отметил, что «нормальных людей» удается включать в составы комиссий только «большими усилиями» и «манипуляторы будут только рады их добровольному исходу из комиссий».

Николай Борисов