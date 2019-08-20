СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве. Это дела Данилы Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Владислава Синицы и Константина Котова. Они обвиняются в следующих преступлениях:
Напомним, ранее уже было известно о том, что следствие экстренно завершает три уголовных дела, связанных с протестами в Москве. Речь шла о Константине Котове, а также еще о двух фигурантах — Евгении Коваленко и Даниле Беглеце.
О расследовании уголовных дел читайте в материале “Ъ” «Протестующим послали сигнал».
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