СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве. Это дела Данилы Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Владислава Синицы и Константина Котова. Они обвиняются в следующих преступлениях:

Данила Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко — применение насилия против представителя власти на несогласованной акции 27 июля (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, они применили силу против сотрудников Росгвардии и полиции;

Блогер Владислав Синица — возбуждение ненависти или вражды против группы людей, совершенное публично (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Он в Twitter предложил расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов;

Активист Константин Котов — неоднократное нарушение порядка проведения массовой акции (212.1 УК РФ).

Напомним, ранее уже было известно о том, что следствие экстренно завершает три уголовных дела, связанных с протестами в Москве. Речь шла о Константине Котове, а также еще о двух фигурантах — Евгении Коваленко и Даниле Беглеце.

О расследовании уголовных дел читайте в материале “Ъ” «Протестующим послали сигнал».