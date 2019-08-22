Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам Алексею Навальному, Илье Яшину, Юлии Галяминой, Владимиру Милову, Александру Соловьеву, Ивану Жданову и Олегу Степанову. Он поступил в Коптевский районный суд, на что обратил внимание глава «Агоры» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Иск был зарегистрирован 21 августа. Сумма и детали иска пока неизвестны.

Разбирательство может быть связано с протестными акциями, которые проходят в столице с июля из-за предстоящих выборов в Мосгордуму. Ранее к нескольким оппозиционерам уже подал иски Мосгортранс на сумму 13 млн руб. Ведомство заявило об убытках из-за акций. Взыскать деньги с организаторов протестов также намерен владелец ресторана «Армения» ООО АНКОР. Сумма иска составляет более 550 тыс. руб. Мэрия предварительно оценила убытки в 60 млн руб.

После одной из акций, несанкционированного митинга 27 июля, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане имеют право на протест, но никто не должен нарушать закон и доводить ситуацию «до абсурда либо столкновений с властями».

О том, как власти реагируют на протесты, читайте в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».