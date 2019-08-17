Мосгортранс объяснил причину иска к организаторам митингов

Иск к организаторам митингов в Москве был подан из-за несанкционированных перекрытий, сообщил Мосгортранс в Twitter. Ранее и московские предприятия подали иски в суд к девяти оппозиционерам — организаторам и участникам протестных акций в столице в июле этого года.

«Есть практика возмещения убытков. Если кто-то припарковался на путях, серьезно задержал трамваи — будет иск. С виновников ДТП добиваемся компенсаций. С вандалов тоже»,— говорится в сообщении Мосгортранса. Предприятие отметило, что если не подавать подобные иски, то отвечать за сбои движения будут водители и их руководители. «Все невыполненные рейсы фиксируются, по всем идет разбор»,— подчеркнул Мосгортранс.

(Удивитесь, но). Есть практика возмещения убытков. Если кто-то припарковался на путях, серьёзно задержал трамваи – будет иск. С виновников ДТП добиваемся компенсаций.



С ВАНДАЛОВ ТОЖЕ: https://t.co/dByafXdqX2 — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) August 16, 2019

Речь идет о взыскании 13 млн руб. с Ильи Яшина, Любови Соболь, Юлии Галяминой, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Владимира Милова, Алексея Навального, Олега Степанова и Георгия Албурова. Иск был подан в Коптевский районный суд Москвы.

Напомним, что 27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция «За честные выборы», в результате которой полиция задержала 1074 человека (по данным МВД). Правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» сообщает о 1388 задержанных. После событий 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ («массовые беспорядки»). Фигурантами дела на сегодняшний день является 14 человек.

О том, как проходила акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».