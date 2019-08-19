Путин о протестах: никто не должен доводить ситуацию до столкновений

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал прошедшие в Москве митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в резиденции в форте Брегансон он заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных в нарушениях на митингах в Москве. По его словам, граждане имеют право на мирный протест.

«Граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты. Власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан, не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями»,— сказал президент России. Он назвал очевидными нарушения, за которые ряд кандидатов не был допущен на выборы в Мосгордуму. Господин Путин добавил, что не хотел бы возникновения в Москве ситуации, подобной протестам «желтых жилетов» в Париже.

В ответ французский президент напомнил о том, что сторонники протестного движения «желтых жилетов» смогли принять участие в выборах. «Во Франции, если сравнивать, то те, кто выходили на манифестации, свободно представили свои кандидатуры на выборах. Те, кого называют "желтыми жилетами", свободно избирались на выборах в Европарламент и на муниципальных выборах»,— сказал Эмманюэль Макрон.

Движение «желтых жилетов» — это протестное движение во Франции, появившееся в конце 2018 года. Первоначально причиной манифестаций, сопровождавшихся погромами и мародерством, послужило повышение цены на топливо, а затем участники еженедельных акций протеста начали требовать отставки действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.

Президент России связал прошедшие в Москве акции протеста с электоральным циклом. Он напомнил, что в 2014 году на выборы не были допущены более 100 человек. По его словам, власти дают людям возможность выражать протест и законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов. Владимир Путин выразил мнение, что внутриполитическая ситуация в стране будет развиваться в рамках закона.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. По данным «ОВД-инфо», всего было задержано свыше 2 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получили более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Подробнее о протестах — в материалах “Ъ”.