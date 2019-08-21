Севший на кукурузное поле в Подмосковье самолет утилизируют

Самолет Airbus A321, аварийно севший на кукурузное поле в Московской области, не подлежит восстановлению и будет утилизирован, сообщил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов «Интерфаксу».

Аварийная посадка Airbus A321. Главное Читать далее

Ранее источник ТАСС сообщил, что место посадки самолета осмотрели специалисты Airbus и эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Специалисты приняли решение по частям демонтировать лайнер и доставить для изучения в Летно-исследовательский институт им. М. Громова. Источник агентства выразил мнение, что летать воздушное судно больше не будет.

Что пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке Читать далее

Напомним, 15 августа в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

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