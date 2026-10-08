Московский клуб провел испанскую замену

В сложившейся ситуации, когда руководству столичного клуба пришлось экстренно искать замену не справившемуся со своими обязанностями Диасу, назначение Альбы — вполне логичное решение. Тем более что в отличие от предшественника он очень хорошо знаком с российским футболом, в котором работает еще с 2018 года. Начав с должности аналитика при Валерии Карпине в «Ростове», Альба затем дослужился до главного тренера. Заняв этот пост в феврале 2025 года, он провел 51 матч в Российской премьер-лиге. Притом что у Альбы довольно скромные показатели — 13 побед, 15 ничьих и 23 поражения, каких-то особых претензий к нему не было. При нем «Ростов» выступал в свою силу, выполняя роль крепкого середняка, способного регулярно доставлять неприятности большим клубам. А в Кубке России-2024/25 Альба даже довел клуб с берегов Дона до суперфинала.