Московский клуб провел испанскую замену
ФК «Родина» возглавил бывший главный тренер «Ростова» Джонатан Альба
08.10.2026, 19:28
Футбольный клуб Российской премьер-лиги «Родина» объявил о назначении на пост главного тренера Джонатана Альбы. 44-летний испанский специалист, который до недавнего времени занимал аналогичную должность в «Ростове» и был отправлен в отставку, возглавил московскую команду после того, как она рассталась с его соотечественником Хуаном Диасом. Контракт с Альбой, работающим также в тренерском штабе сборной России, заключен до лета 2028 года.
Перед стартом десятого тура чемпионата России «Родина» официально представила нового главного тренера, которым стал Джонатан Альба. Во время нынешней паузы на матчи сборной, а именно 24 сентября, испанец покинул пост наставника «Ростова», уступив его Дмитрию Кириченко, но практически сразу договорился о сотрудничестве с дебютантом премьер-лиги, подписав контракт до конца сезона-2027/28. Напомним, 21 сентября москвичи отправили в отставку Хуана Диаса, отреагировав таким образом на неудовлетворительные результаты команды, которая оказалась после девяти туров на предпоследнем, 15-м месте с пятью очками.
В сложившейся ситуации, когда руководству столичного клуба пришлось экстренно искать замену не справившемуся со своими обязанностями Диасу, назначение Альбы — вполне логичное решение. Тем более что в отличие от предшественника он очень хорошо знаком с российским футболом, в котором работает еще с 2018 года. Начав с должности аналитика при Валерии Карпине в «Ростове», Альба затем дослужился до главного тренера. Заняв этот пост в феврале 2025 года, он провел 51 матч в Российской премьер-лиге. Притом что у Альбы довольно скромные показатели — 13 побед, 15 ничьих и 23 поражения, каких-то особых претензий к нему не было. При нем «Ростов» выступал в свою силу, выполняя роль крепкого середняка, способного регулярно доставлять неприятности большим клубам. А в Кубке России-2024/25 Альба даже довел клуб с берегов Дона до суперфинала.
Собственно, недавняя отставка Альбы из «Ростова», судя по всему, была связана не только со спортивными причинами.
По неофициальной информации, южане расстались со специалистом, имевшим достаточно высокую зарплату, в том числе из-за финансовых проблем. Кроме того, их уже не устраивало, что он продолжал совмещать работу в клубе и сборной.
При этом в «Родине» отметили, что не возражали против того, чтобы Альба и дальше помогал Карпину в национальной команде.
Конечно, не исключено, что со временем москвичи тоже изменят свою позицию по вопросу совмещения постов, зато у их нового главного тренера есть безусловное преимущество по сравнению с Диасом — знание русского языка. Альба уже настолько хорошо овладел им, что спокойно дает интервью. Это подчеркнул и генеральный директор «Родины» Александр Погонин.
«Безусловно, знание лиги, отсутствие бытовой адаптации и языкового барьера станут существенным преимуществом на старте работы Джонатана,— прокомментировал назначение Альбы руководитель московского клуба в официальном пресс-релизе.— Нам импонирует работа, которая была проделана им в “Ростове”. Джонатан и его штаб — большие профессионалы с систематическим подходом к анализу данных, используемых при подготовке команды. Важно, что умение работать с цифрами отражается и на практике.
“Ростов” — одна из лучших команд лиги по показателям скоростно-силовой работы. Уверен, что под руководством Джонатана “Родина” прибавит в балансе и игровой дисциплине».
Вместе с Альбой в столичный клуб пришли его помощники по «Ростову» — Альваро и Мануэль Сайабера. Дебют нового главного тренера «Родины» состоится 11 октября, когда она встретится с ЦСКА в рамках десятого тура чемпионата России. А 15 октября команду Альбы ждет еще одно дерби — со «Спартаком» — на групповом этапе Кубка России.