ТАСС: эксперты осмотрели севший в поле самолет А321

Специалисты Airbus и эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации осмотрели место посадки самолета А321 «Уральских авиалиний», сообщает источник ТАСС. Лайнер был вынужден экстренно сесть в Подмосковье в кукурузном поле после того, как у него отказали оба двигателя из-за столкновения с птицами. На борту было 226 пассажиров, никто не погиб.
По словам собеседника агентства, делегация специалистов решила по частям демонтировать самолет: сначала двигатели, потом крылья и пассажирский салон. После лайнер приподнимут с помощью надувных понтонов, погрузят на автотрейлер и доставят в Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. Громова для более тщательного изучения. Как уточнил источник, «скорее всего, с самолета будет демонтировано все оборудование, летать он уже не будет».
Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сказал «Интерфаксу», что авиакомпания сможет эвакуировать самолет не раньше понедельника, 19 августа.
Напомним, ЧП с Airbus А321 произошло 15 августа. Через несколько секунд после взлета лайнер столкнулся со стаей сизых чаек, в результате тела чаек забили оба двигателя. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия пилотов признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.
Подробности — в публикации “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».
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