ТАСС: эксперты осмотрели севший в поле самолет А321

Специалисты Airbus и эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации осмотрели место посадки самолета А321 «Уральских авиалиний», сообщает источник ТАСС. Лайнер был вынужден экстренно сесть в Подмосковье в кукурузном поле после того, как у него отказали оба двигателя из-за столкновения с птицами. На борту было 226 пассажиров, никто не погиб.

Аварийная посадка Airbus A321. Главное Читать далее

По словам собеседника агентства, делегация специалистов решила по частям демонтировать самолет: сначала двигатели, потом крылья и пассажирский салон. После лайнер приподнимут с помощью надувных понтонов, погрузят на автотрейлер и доставят в Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. Громова для более тщательного изучения. Как уточнил источник, «скорее всего, с самолета будет демонтировано все оборудование, летать он уже не будет».

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сказал «Интерфаксу», что авиакомпания сможет эвакуировать самолет не раньше понедельника, 19 августа.

Что пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле Читать далее

Напомним, ЧП с Airbus А321 произошло 15 августа. Через несколько секунд после взлета лайнер столкнулся со стаей сизых чаек, в результате тела чаек забили оба двигателя. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия пилотов признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

Подробности — в публикации “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».