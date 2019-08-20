МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России. Ранее в российском МИДе заявили, что что российские и китайские власти поняли, что в Москве и Гонгконге сталкиваются с общей угрозой, и планируют в ближайшее время провести консультации по этому вопросу.

«Мы поддерживаем официальную позицию РФ. Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии (Запада.— “Ъ”)»,— заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан (цитата по ТАСС).

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Накануне августовской акции Госдеп США опубликовал в Twitter маршрут митинга, что вызвало возмущение российского МИДа. Ведомство расценило публикацию как «агитацию в пользу участия и призыв к действию», сочтя это попыткой вмешательства во внутренние дела РФ.

10 августа состоялась одобренная столичными властями акция. По оценкам «Белого счетчика», на нее пришло 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали свыше 200 человек. Лидер большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер заявил, что протестующие «стремятся восстановить демократию в своей стране». В Совете федерации говорили, что в протестах «есть признаки вмешательства США».

В понедельник, 19 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании парламентской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Ряду депутатов для участия в работе новой комиссии пришлось досрочно прервать отпуска. Предметом расследования стали выборы в Мосгордуму.

О том, как в Госдуме будут расследовать вмешательство во внутренние дела, читайте в материале “Ъ” «Иностранцев рассмотрят на комиссии».