Протесты включены в повестку сверхдержав

Власти России и Китая практически одновременно раскритиковали США за поддержку протестных акций в Москве и Гонконге соответственно. МИД РФ не устроила публикация в Twitter-аккаунте Госдепартамента США, где был выложен маршрут несанкционированной акции 3 августа. А китайские власти осудили встречу американских дипломатов с демократическими активистами Гонконга, с начала июля не прекращающими митинги и забастовки. На вчерашнем брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что на одной из ближайших встреч дипломаты России и КНР обменяются взглядами на эту проблему.

Советника-посланника посольства США в России Тима Ричардсона вчера вызвали в МИД РФ, где ему был заявлен протест в связи с размещением в Twitter-аккаунте управления по консульским вопросам Госдепартамента США сообщения о несанкционированной акции в Москве 3 августа. Сообщение было составлено на английском языке и содержало призыв к читающим его и находящимся в РФ американцам «избегать маршрута протестов».

Стоит отметить, что, хотя информация о протестах в разных странах составляет до половины сообщений в аккаунте консульского отдела Госдепартамента, подготовленная организаторами акции картинка с указанием маршрута содержится только в сообщении о событиях в Москве. На это и обратили внимание в МИД РФ, заверив: речь шла об «агитации в пользу участия в акции и призыве к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела России».

Напомним, что 3 августа в Москве прошла массовая акция с требованием зарегистрировать оппозиционных политиков в качестве кандидатов на сентябрьских выборах в Мосгордуму. Вдобавок митингующие выражали протест в связи с задержаниями на предыдущем митинге 27 июля и призывали прекратить уголовное дело об организации массовых беспорядков. По итогам протестов 3 августа полиция сообщила о 600 задержанных, портал «ОВД-инфо» давал информацию о 1001 задержанном манифестанте.

С критикой действий российских силовиков и призывами «соблюдать международные обязательства в области прав человека» выступили власти Франции, Великобритании, Германии, Латвии, тему подняли в Европейской внешнеполитической службе. В МИД РФ в связи с этим заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России, заодно раскритиковав и иностранные СМИ. Российские дипломаты особо отметили немецкий телеканал Deutsche Welle, который, по их мнению, занимался агитацией участия в несанкционированных акциях. Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил вчера, что вмешательство иностранных СМИ во внутренние дела может привести к «прекращению их работы» в РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вчера заявила “Ъ”: публикация Госдепартаментом маршрута акции 3 августа — «это лишь один из примеров подобного поведения США». «Они (американцы.— “Ъ”) все время твердят, что нельзя использовать соцсети для пропаганды, и сами открыто это делают»,— добавила она.

Любопытно, что за сутки до этого протест по поводу «вмешательства во внутренние дела страны» властям США также заявил МИД Китая. И так же, как и в случае с РФ, речь шла о массовых акциях. Поводом послужили новости о встрече представителей генконсульства США в Гонконге с лидерами гонконгской оппозиционной группы Demosisto, которые входят в оргкомитет сотрясающих город с начала июля протестов. Протестующие (до четверти населения Гонконга) требуют от Пекина прекратить вмешиваться в дела китайской автономии, расследовать чрезмерно жесткие действия полиции, амнистировать задержанных на массовых акциях и либерализовать процедуру выборов руководства города.

После публикации в интернете фотографий со встречи МИД КНР выразил «сильное неудовлетворение» произошедшим и потребовал от Вашингтона «немедленно отмежеваться от разных антикитайских погромщиков и прекратить вмешиваться во внутренние дела Гонконга». После этого поддерживающая официальный Пекин гонконгская газета Ta Kung Pao опубликовала у себя на сайте личные данные встречавшейся с оппозиционерами сотрудницы генконсульства США Джули Эдэ, а также ее адрес и информацию о ее детях.

Такие меры вызвали в Вашингтоне законное возмущение. «Распространение личных данных дипломата — это не формальный протест, это то, как поступают бандитские режимы,— сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.— В тот день наши дипломаты встречались с представителями официальных властей, демократических активистов, американского бизнес-сообщества и консульств других стран. Это то, чем американские дипломаты занимаются каждый день в любой точке земного шара».

Мария Захарова сообщила, что российские и китайские власти уже поняли, что сталкиваются с общей угрозой, и планируют в ближайшее время провести консультации по этому вопросу. «Мы действительно слышали заявления китайского руководства, которое напрямую обвинило представителя спецслужб США в тех беспорядках и в организации тех беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга,— заявила она на вчерашнем брифинге.— У нас намечены консультации с моими китайскими коллегами, и в том числе затронем эту тему». В беседе с “Ъ” госпожа Захарова уточнила, что речь идет не о ближайшей встрече замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова с его китайским коллегой Ло Чжаохуэем (она намечена на 13 августа), а о последующих за ней контактах дипломатов двух стран в течение одного-двух месяцев.

Михаил Коростиков