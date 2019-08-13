Лидер большинства Палаты представителей США поддержал участников протестов в Москве

Лидер большинства в Палате представителей Конгресса США демократ Стени Хойер призвал российские власти освободить задержанных на несанкционированных митингах оппозиции, прошедших в Москве в июле и августе. Акции проводились за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Господин Хойер назвал задержанных политзаключенными и заявил, что они «стремятся восстановить демократию в своей стране». Конгрессмен отметил, что США «внимательно следят за развитием событий».

Как считает Стени Хойер, «преследование путинским режимом свободы слова и оппозиционных кандидатов должно встревожить мир». «Я призываю российские власти освободить политзаключенных, прекратить арестовывать мирных демонстрантов и позволить кандидатам от оппозиции баллотироваться на выборах. Конгресс США выступает на стороне тех, кто в России ищет демократию, и поддерживает правительство, свободное от безудержной коррупции»,— говорится в заявлении демократа.

Причиной протестов послужил отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам, в числе которых — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин. Они считают, что результаты проверки их подписей сфальсифицированы. ЦИК их жалобы не удовлетворил.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. человек. Из них более 100 человек было арестовано.

Последняя акция протеста, согласованная, состоялась 10 августа. По данным МВД, на акцию пришло 20 тыс. граждан. «Белый счетчик» заявил о 50 тыс. участников. После митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

Муниципальные депутаты подали заявку на согласование протестного шествия по Москве в эту субботу, 17 августа, но получили от мэрии Москвы отказ.

О новой заявке оппозиции — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».