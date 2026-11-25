Reuters пишет, что число мигрантов, пытающихся попасть из Африки на Канарские острова, всегда растет осенью, когда эта часть океана становится более благоприятной для плавания. С начала года на Канарских островах оказалось более 28 тыс. мигрантов — больше, чем за весь 2025 год. Около 21 тыс. из них прибыли на архипелаг за последние два месяца.