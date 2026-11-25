На Канарские острова за один день прибыли рекордные 2,1 тысячи мигрантов
За сутки на Канарские острова прибыли более 2,1 тыс. мигрантов. Это рекордный показатель для одного дня, сообщают Reuters и ABC News со ссылкой на местных властей. По их данным, такое количество мигрантов прибыло на острова 23 ноября. Как отмечает Reuters, большинство из них прибывает на остров Эль-Йерро, который из-за своего положения традиционно является важнейшим местом въезда в Европу для мигрантов из Западной Африки.
Острова, являющиеся частью Испании, столкнулись с резким наплывом мигрантов с октября. 10 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес провел экстренное заседание межведомственной комиссии по иммиграции из-за кризисной ситуации на Эль-Йерро.
Reuters пишет, что число мигрантов, пытающихся попасть из Африки на Канарские острова, всегда растет осенью, когда эта часть океана становится более благоприятной для плавания. С начала года на Канарских островах оказалось более 28 тыс. мигрантов — больше, чем за весь 2025 год. Около 21 тыс. из них прибыли на архипелаг за последние два месяца.