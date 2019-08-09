МИД России сделал замечание посольству США из-за поста о несанкционированной акции

Министерство иностранных дел (МИД) России сделало представление посольству США в Москве в связи с публикацией информации о несанкционированной акции 3 августа в Twitter и на сайте управления по консульским вопросам Государственного департамента. Пост с картой проведения митинга, на которой было указано время и место проведения акции, был расценен МИДом России как «агитация в пользу участия в нем и призыв к действию».

«Расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны»,— говорится в сообщении ведомства. Представление было сделано вызванному в российский МИД начальнику политического отдела посольства США в Москве Тиму Ричардсону.

2 августа, накануне очередной несанкционированной акции, управление по консульским вопросам Госдепа США опубликовало пост с картой маршрута митинга, заявленного организаторами. В сообщении, прикрепленном к карте, управление посоветовало «избегать протестного маршрута».

В своем аккаунте в Twitter посольство США в России выступило с резкой критикой в адрес действий властей 3 августа в ходе несанкционированной акции (по данным «ОВД-Инфо», на ней было задержаны 1001 человек). «Власти продолжают ограничивать права граждан на выражение своего мнения посредством свободных и честных выборов и на проведение мирных собраний, гарантированные Конституцией»,— говорится в сообщении посольства.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые должны состояться 8 сентября. По разным оценкам, акция 27 июля собрала от 3,5 тыс. до 6 тыс. человек, 3 августа — 1,5 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акции 27 июля были задержаны 1373 протестующих.

10 августа с разрешения московских властей митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов пройдет на проспекте Сахарова. Полиция уже предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях, а организаторы разрешенной дневной акции настаивают на праве граждан «гулять по городу». Накануне, в Совете федерации выступили с инициативой ужесточения закона «О митингах», «конкретизировав требования к местам проведения политических акций».

О том, как москвичей информируют об ответственности за посещение несогласованных акций, читайте в материале “Ъ FM”.