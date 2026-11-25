Трамп предложил ввести новые пошлины на товары 14 торговых партнеров
Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести дополнительные импортные пошлины на товары 14 торговых партнеров, включая Китай и Евросоюз. Об этом сообщает Associated Press.
Наиболее высокая ставка — 20% — предусмотрена для Китая. Новые сборы будут взиматься в дополнение к пошлинам в размере около 25%, введенным ранее. При этом ставки не будут превышать предельных значений, предусмотренных заключенными Вашингтоном торговыми соглашениями: 15% для ЕС, Японии, Южной Кореи и Тайваня, 19% для Малайзии.
В список также вошли Индия, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш, Камбоджа, Сингапур, Таиланд и Швейцария. В отношении Мексики и Норвегии американские власти пока решили не вводить новые пошлины. Они могут вступить в силу в январе 2027 года после общественного обсуждения и слушаний.
Решение о новых тарифах принято по итогам восьмимесячного исследования, о начале которого торговое представительство США (USTR) объявило 11 марта. По мнению американских властей, избыток производственных мощностей за рубежом препятствует развитию промышленности США.