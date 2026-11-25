Наиболее высокая ставка — 20% — предусмотрена для Китая. Новые сборы будут взиматься в дополнение к пошлинам в размере около 25%, введенным ранее. При этом ставки не будут превышать предельных значений, предусмотренных заключенными Вашингтоном торговыми соглашениями: 15% для ЕС, Японии, Южной Кореи и Тайваня, 19% для Малайзии.