Мал да опасен
В Сенате США призвали Пентагон отказаться от ставки на тактическое ядерное оружие
Два сенатора от Демократической партии США обратились к главе Пентагона Питу Хегсету с призывом отказаться от разработки новой ядерной стратегии, упор в которой планируется сделать на возможность применения тактического ядерного оружия в региональных конфликтах. По мнению законодателей, ставка на ядерные боезаряды малой мощности «опасна и необоснованна», поскольку ядерную эскалацию вряд ли удастся контролировать. Ранее сенаторы запросили у Пентагона данные о новой программе по ускорению создания новых видов вооружений, включая тактическое ядерное оружие, но получили отказ.
Письмо Питу Хегсету направили сенаторы-демократы Эдвард Марки (штат Массачусетс) и Джефф Меркли (штат Орегон), сопредседатели двухпартийной Рабочей группы верхней палаты Конгресса по ядерному оружию и контролю над вооружениями. Они заявили, что последние десятилетия люди, причастные к выстраиванию оборонной политики США, к какой бы партии они ни принадлежали, считали подготовку к «ограниченной» ядерной войне «безумием». Под руководством же Пита Хегсета Пентагон, как утверждается в письме, разрабатывает новую ядерную стратегию США, предусматривающую возможное применение тактического ядерного оружия в рамках ограниченной войны, а также создает соответствующие вооружения для их развертывания.
«Однако вместо того, чтобы укреплять ядерное сдерживание, новые тактические вооружения подорвут безопасность США,— предупреждают законодатели.
— Большее количество ядерных вооружений, в особенности зарядов пониженной мощности, которые лидеры могут счесть более "пригодными к применению", лишь увеличит риск катастрофической ядерной войны». Они призывают Пентагон «немедленно отказаться от этих планов».
О том, что Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, упор в которой будет сделан на возможность применения тактического ядерного оружия в региональных конфликтах с Китаем и Россией, стало известно в августе. По данным американских СМИ, автор обновленной доктрины — заместитель министра обороны США по военно-политическим делам Элбридж Колби. Он якобы предлагает делать ставку на подход, похожий на так называемую концепцию «эскалации ради деэскалации», призванную придать союзникам США дополнительную уверенность в том, что американцы задействуют всю свою военную мощь ради их защиты, включая ядерное оружие, но не стратегическое, а тактическое. Это, по мнению Элбриджа Колби, позволит завершить локальный конфликт на условиях США, но не вызовет глобальную войну.
Разница между тактическим и стратегическим ядерным оружием — в дальности, мощности и целях применения. Тактическое ядерное оружие предназначено для ограниченных военных задач на региональном театре боевых действий, тогда как стратегическое — для поражения критически важных целей на большой дальности. Арсеналы стратегических наступательных вооружений России и США примерно равны, в то время как тактического ядерного оружия у России, как считается (официально эти данные не обнародуются), больше.
В письме сенаторы сожалеют, что президент США Дональд Трамп делает упор на расширение тактического ядерного арсенала. В частности, они напоминают, что еще в ходе его первого срока Соединенные Штаты впервые разместили на своих подлодках баллистические ракеты с ядерными боеголовками пониженной мощности (W76–2). При нынешней администрации США, заявили сенаторы, ускорили разработку и тестирование AGM-181А LRSO — ядерной крылатой ракеты воздушного базирования, предназначенной для оснащения бомбардировщиков B-52H Stratofortress и B-21 Raider, а также работы над морской крылатой ракетой в ядерном оснащении SLCM-N.
Сенаторы Марки и Меркли считают ставку Пентагона на тактическое ядерное оружие «опасной игрой». «Целью ядерной политики США должно быть предотвращение применения любого ядерного оружия, и точка,— убеждены они.— Если же президент Трамп считает ядерные боезаряды пониженной мощности более применимыми, то их развертывание увеличит риск ядерной войны. Размышления о том, что применение тактического ядерного оружия приведет лишь к ограниченной или контролируемой ядерной войне, опасны и необоснованны». В этом контексте авторы напоминают о предупреждении Джеймса Мэттиса, министра обороны США в ходе первого срока Дональда Трампа:
«Я не думаю, что существует такое понятие, как тактическое ядерное оружие. Применение любого ядерного оружия в любое время — это стратегически переломный момент».
Сенаторы запросили у Пентагона данные о новой программе по ускорению создания новых видов вооружений, включая тактическое ядерное оружие (Rapid Capabilities Program). Эта программа призвана сократить срок постановки на вооружение новых видов ядерного оружия с десяти лет до трех-пяти. Представители Сената, как следует из письма Эдварда Маркли и Джеффа Меркли, недавно запросили в Пентагоне брифинг по этой программе, но получили отказ. Другие попытки Конгресса узнать больше были также отменены или отложены. В сложившейся ситуации авторы письма решили напрямую обратиться к Питу Хегсету, потребовав от него в срок до 15 декабря ответить на 20 их вопросов относительно планов Пентагона по созданию и развертыванию тактического ядерного оружия. Они призвали его провести для Сената закрытый брифинг по этой теме.
О реакции оборонного ведомства США на это письмо пока не сообщалось.