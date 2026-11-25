О том, что Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, упор в которой будет сделан на возможность применения тактического ядерного оружия в региональных конфликтах с Китаем и Россией, стало известно в августе. По данным американских СМИ, автор обновленной доктрины — заместитель министра обороны США по военно-политическим делам Элбридж Колби. Он якобы предлагает делать ставку на подход, похожий на так называемую концепцию «эскалации ради деэскалации», призванную придать союзникам США дополнительную уверенность в том, что американцы задействуют всю свою военную мощь ради их защиты, включая ядерное оружие, но не стратегическое, а тактическое. Это, по мнению Элбриджа Колби, позволит завершить локальный конфликт на условиях США, но не вызовет глобальную войну.