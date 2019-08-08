Глава комиссии СФ по госсуверенитету обвинил США в организации протестов в Москве

Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что в недавних протестных акциях в Москве «есть признаки вмешательства США».

«Мы говорили уже раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации при поддержке извне, подтвердились»,— сказал господин Климов на заседании рабочей группы комиссии (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, массовые протесты в центре Москвы начались после того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу. Основной причиной стала выбраковка подписей избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что подписи забраковали необоснованно, и подали жалобу в Мосгоризбирком, но получили отказ.

Одна из протестных акций прошла 27 июля, она была несогласованной. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1,3 тыс. задержанных. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы девять человек.

3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Очередная акция планируется 10 августа, она согласована властями.

Как власти отреагировали на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».