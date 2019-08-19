Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты. Поводом для акций послужил отказ Центризбиркома зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму.

Как считает господин Чемезов, в стране должна быть «здравая оппозиция». К протестам же, по его словам, привело то, что «люди сильно раздражены», и это «не на пользу никому». По мнению главы «Ростеха», если в стране «всегда все хорошо», то можно уйти «в застойный период».

«В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону»,— заявил господин Чемезов.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, арестованы уже более десяти человек.

10 августа состоялась одобренная столичными властями акция. По оценкам «Белого счетчика», на нее пришло 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали свыше 200 человек. В Кремле заявили, что участие большого числа людей в акциях «заслуживает внимания», но говорить о политическом кризисе причин нет.

Об акции КПРФ и одиночных пикетах 17 августа читайте в материале “Ъ” «"Не хватает общей воли"».