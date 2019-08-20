Полиция вновь обратилась в суд по административному делу Яшина

В Троицкий районный суд Москвы вновь поступило дело об административном нарушении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина. Его намерены рассмотреть сегодня, 20 августа, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Накануне суд вернул дело господина Яшина в отделение полиции для устранения недостатков.

18 августа Илью Яшина арестовали на выходе из спецприемника, где он отбывал очередной административный арест, за то, что он призвал в Twitter выходить на несогласованную акцию 27 июля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Кроме господина Яшина по итогам акции было арестовано 40 человек. В прошлый раз, 8 августа, ему также не удалось покинуть спецприемник — за несколько часов до выхода на свободу его увезли в Хамовнический суд Москвы, который вновь отправил политика под арест на десять суток.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Подробнее — в материале “Ъ” «Илья Яшин отбывает по расписанию».