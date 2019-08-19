Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву. Накануне господина Яшина задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал третий административный арест.

«Материалы дела вернули в ОВД для устранения недостатков. Сегодня Троицкий суд рассматривать дело не будет»,— сказала секретарь.

Ранее его арестовали за то, что он призвал в Twitter выходить на несогласованную акцию 27 июля. Кроме него, по итогам акции были арестованы 40 человек. В прошлый раз — 8 августа — ему также не удалось покинуть спецприемник — за несколько часов до выхода на свободу его увезли в Хамовнический суд Москвы, который вновь отправил политика под арест на десять суток.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Подробнее — в материале “Ъ” «Илья Яшин отбывает по расписанию».