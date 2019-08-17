Особое приглашение

В Москве на проспекте Сахарова завершился согласованный митинг КПРФ против отказов в регистрации ряда кандидатов на выборах в Мосгордуму. Кроме того, московские власти согласовали акцию ЛДПР 22 августа: либерал-демократы намерены выступить за отмену нормы о сборе подписей для выдвижения. В то же время, как ранее сообщал “Ъ”, мэрия отказала в согласовании ряда акций команде Дмитрия Гудкова, незарегистрированному кандидату Елене Русаковой и муниципальному депутату Андрею Мореву. Представители КПРФ и ЛДПР заявили, что не против присутствия несистемной оппозиции на своих митингах. Представители последней с положительным ответом не спешат. Эксперты отмечают, что старым партиям выгодно видеть у себя на трибуне представителей других политических сил, но те предпочитают идти своим путем.

Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин пригласил представителей всех политических сил, в том числе несистемной оппозиции и «Единой России», на субботний митинг на проспекте Академика Сахарова. «Мы приглашаем всех — несистемных, системных, в том числе членов ''Единой России'', которые не согласны с тем, что творится. Такие тоже есть, они к нам приехали и сказали, что у горла уже у них стоит это двойное дно и двойные стандарты,— рассказал господин Рашкин “Ъ”.— Приглашаем людей разной политической ориентации, потому что выборы касаются всех партий, всех национальностей, всех протестных групп. В честных выборах заинтересованы сегодня все, кроме тех, кто сидит в креслах и пытается их фальсифицировать». При этом господин Рашкин отметил, что заявок от таких политиков, как, например, незарегистрированный кандидат Любовь Соболь, перед митингом не поступало, но все предложения в партии готовы рассмотреть.

Напомним, до этого в КПРФ заявили о готовности предоставить до 10 тыс. мандатов наблюдателей представителям всех политических сил для работы на столичных выборах.

Руководитель Московского городского отделения ЛДПР Михаил Монахов, в свою очередь, сообщил, что мэрия согласовала митинг его партии 22 августа на Даниловской набережной, у дома 4, корпус 1 — начало в 12:00. Мероприятие будет посвящено Дню российского флага, однако, как утверждает политик, на нем будут подниматься и предвыборные вопросы: «Конечно, без упоминания о выборах в Мосгордуму там не обойдется. <…> У нас на выборах в Мосгордуму проблем не было, потому что все документы были подготовлены грамотно. Но опять же нашим кандидатам отказывают в Санкт-Петербурге и везде в других регионах, поэтому позиция партии — за отмену всех подписных барьеров. Мы за то, чтобы максимальное количество желающих участвовало в выборах»,— сказал “Ъ” господин Монахов, уточнив, что выступает в том числе против нормы о сборе подписей граждан для регистрации кандидатов в Мосгордуму.

Он также подчеркнул, что акции либерал-демократов всегда открыты, и представители системной или несистемной оппозиции могут подать заявку на выступление: «Думаю, решение будет положительное, у нас всегда открытые микрофоны — почему бы и нет»,— добавил глава московского отделения партии.

Коммунисты и либерал-демократы также планируют провести еще по одной политической акции до выборов в Мосгордуму 8 сентября.

Председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Александр Романович в свою очередь сказал “Ъ”, что партия массовых мероприятий до выборов проводить не намерена — только одиночные пикеты, на которых будут раздавать агитационные материалы за кандидатов.

Несистемная оппозиция не торопится положительно отвечать на приглашения КПРФ и ЛДПР. Пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сказал “Ъ” накануне, что, по данным на вечер 16 августа, представители парламентских партий к Партии Перемен с предложением прийти на митинги не обращались. «Мы не понимаем, честно говоря, каким образом мы можем выступать на митинге, который проводят силы, клеймящие либералов (КПРФ.— “Ъ”). Предыдущий митинг на проспекте Сахарова был намеренно непартийный, а данное мероприятие позиционируется именно как партийное, и это вызывает определенные сомнения»,— считает господин Обухов. Работы же партии либерал-демократов в Москве представитель Гудкова просто не видит и об их отношении к Партии Перемен судить не может.

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму от «Яблока» Елена Русакова также узнала о приглашении на митинг КПРФ от “Ъ”. Она допустила участие в нем представителей несистемной оппозиции, но сама прийти не сможет, так как намерена посетить одиночные пикеты 17 августа на Страстном и Сретенском бульварах. По словам госпожи Русаковой, она и другие оппозиционеры также будут обсуждать с правительством Москвы площадки для проведения акций 24 августа: ранее мэрия отклонила четыре заявки на этот день, предложив заявителям перенести мероприятия в Марьино. В то же время, напомним, на 25 августа согласована заявка Либертарианской партии на митинг на проспекте Сахарова.

Сторонник Алексея Навального Леонид Волков от разговора с “Ъ” отказался: «Я думал, вы по какому-то важному поводу звоните, у меня нет комментариев»,— сказал господин Волков и повесил трубку.

Представители несистемных партий своим присутствием на акциях КПРФ и ЛДПР добавили бы последним электоральные очки, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, особенно с учетом работы проекта Алексея Навального «Умное голосование» — сайта, зарегистрировавшись на котором, россиянин получает рекомендацию о голосовании за наиболее сильных кандидатов от оппозиции, в том числе системной, на выборах различного уровня, включая выборы в Мосгордуму. «После исключения большинства несистемных кандидатов именно системная оппозиция в массе своей получает протестные голоса»,— отметил господин Абзалов. Политолог напомнил о выборах в Госдуму 2011 года, когда «Справедливая Россия» значительно увеличила свое представительство в нижней палате парламента благодаря протестным настроениям.

Со своей стороны, политикам несистемной оппозиции невыгодно отдавать повестку «красным» и либерал-демократам — им нужно сохранить репутацию и политический вес перед выборами в ту же Госдуму в 2021 году, считает политолог. Он отмечает противоречия в комментариях коммунистов по поводу акций протеста несистемной оппозиции. Напомним, лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявлял о нежелании объединяться с другими оппозиционными силами и фактически обвинял организаторов несогласованных митингов и шествий в центре Москвы в том, что они получают зарубежное финансирование. Это несоответствие эксперт объясняет тем, что руководители КПРФ находятся в «сложных отношениях» друг с другом из-за вопросов влияния в партии, а также тем, что господин Зюганов стремится показать администрации президента свою способность не только аккумулировать протестные настроения, но и «гасить» их.

С тем, что присутствие несистемных оппозиционеров добавило бы вес КПРФ и ЛДПР, согласен и руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. При этом он считает, что приглашением едва ли воспользуются: «После заявлений Зюганова об иностранном вмешательстве, после всех намеков на ''оранжевый сценарий'', после прямых заявлений, что с либералами коммунистам не по пути, после поисков ''пятой колонны'' совместные выступления невозможны. Рядовые активисты могут перетекать с митинга на митинг, но люди-символы останутся на своей площадке»,— сказал “Ъ” политолог. По мнению господина Калачева, лучшая трибуна для несистемной оппозиции сейчас — соцсети: «Если у тебя тысячи своих подписчиков, зачем тебе идти на чужой митинг?»

Владимир Хейфец