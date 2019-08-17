Наказуемая «Инициатива»

В пятницу силовики провели второй за неделю обыск в организациях-партнерах правозащитной НКО «Правовая инициатива»: из офиса в Назрани были изъяты документы. В распоряжении ГУ МВД по СКФО об обследовании помещений НКО объясняется, что мероприятия проводятся для установления группы лиц, которая является «одним из организаторов» протестных акций в Москве 27 июля и 3 августа и при этом координирует деятельность общественных организаций на Северном Кавказе. Эта же группа, по мнению силовиков, может быть причастна к протестным акциям в СКФО. Опрошенные “Ъ” эксперты называют абсурдом связь протестных акций на Северном Кавказе и в Москве.

Обыск в офисе партнера правозащитной организации «Правовая инициатива» (проект «Правовая инициатива» состоит из партнерских организаций в разных городах России) в Назрани продолжался в пятницу более семи часов: оперативники пришли в офис к девяти утра и ушли только около пяти вечера, изъяв документы с 2017 по 2019 год. Об обыске московскому офису сообщил руководитель организации-партнера в Назрани Магомед Барахоев голосовым сообщением, перезвонив позже и сообщив, что это «не проверка, а следственные действия», после этого его телефон стал недоступен. На место около 11 утра приехал адвокат Тагир Шамсудинов. В помещение он попал не сразу, но позже сообщил “Ъ”, что мероприятия проводились «в рамках закона, как штатная ситуация», а силовики вели себя «очень культурно и деликатно». Одним из двух понятых выступил руководитель офиса правозащитного центра (ПЦ) «Мемориал» в Назрани Тимур Акиев. По его словам, силовиков «интересовали уставные документы и бухгалтерия».

В распоряжении (есть у “Ъ”) ГУ МВД по СКФО от 15 августа о проведении оперативно-разыскного мероприятия в помещении «Правовой инициативы» говорится, что «в результате проведения мероприятий по установлению лиц, причастных к беспорядкам, имевшим место 27 июля и 3 августа в Москве, установлено, что одним из организаторов несанкционированных протестных акций является неустановленная группа лиц, являющихся координаторами деятельности находящихся на территории СКФО автономных НКО и общественных объединений, получающих иностранное финансирование». «Указанная группа может быть причастна к организации и проведению несанкционированных протестных акций и митингов на территории Северо-Кавказского региона, сопровождаемых массовыми беспорядками»,— говорится в документе. Там же высказывается предположение, что эта группа может финансировать экстремистскую деятельность «с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе»: «В действиях неустановленной группы лиц, возможно, содержатся признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 212, ст. 282 УК РФ (массовые беспорядки и возбуждение ненависти либо вражды.— “Ъ”)».

Как пояснили в «Правовой инициативе», партнер организации в Назрани «помогает семи задержанным в ходе протестов в Ингушетии в марте 2019 года» по уголовному делу о массовых беспорядках: «В августе юристы направили обращение спецдокладчику ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний и свободу ассоциации в связи с непропорциональным уголовным преследованием участников митингов в Ингушетии». Напомним, многочисленные митинги в Ингушетии начались после заключения соглашения с Чечней об административной границе между регионами: их участники выражали несогласие с передачей Чечне части правобережья реки Фортанги. Конституционный суд РФ соглашение о границе признал законным.

Как сообщал “Ъ”, 14 августа ФСБ и МВД провели обыск в Москве в здании, где расположен офис другого партнера «Правовой инициативы». Оперативники, по словам сотрудников организации, «сказали, что у них есть постановление на обыск всего здания». Адвокат организации Ольга Гнездилова рассказала тогда “Ъ”, что оперативники интересовались, занимается ли организация Северным Кавказом.

Сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев назвал попытку связать ситуацию на Северном Кавказе с московскими митингами «нелепой выдумкой»: «Организаторы в Москве вполне известны, они и не скрывались, а заявляли о выходе на акции 27 июля и 3 августа с трибун. Силовики, конечно, всегда искали и будут искать повод для массовых репрессий, но в данном случае повод не выдерживает никакой критики и лишний раз подтверждает, что северокавказские силовики склонны к произвольным обвинениям, достаточно вспомнить дело Оюба Титиева». Эксперт по Северному Кавказу, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS) Денис Соколов также считает «абсурдом» обосновывать обыск в Назрани московскими акциями протеста. При этом он высказал мнение, что после московских митингов «снято табу на зачистку гражданских структур, в частности, правозащитных организаций, которые работают в правовом поле»: «Их попытаются либо очень сильно проредить, либо зачистить совсем, чтобы на будущее лишить протестных лидеров любой поддерживающей инфраструктуры». При этом господин Соколов предположил, что силовики на Северном Кавказе «используют ситуацию с задержаниями в Москве, чтобы решать свои вопросы»: «События в Ингушетии никак не связаны с московскими, кроме того, что происходят в одной стране».

В ГУ МВД по СКФО “Ъ” факт обыска сотрудниками ведомства подтвердили, но от комментариев отказались, пояснив, что это пока преждевременно.

Валерия Мишина; Александра Ларинцева, Пятигорск