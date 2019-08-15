ФСБ зашла на обыск по чужому ордеру

В среду сотрудники ФСБ провели обыск в московском офисе правозащитной организации «Правовая инициатива». Позднее выяснилось, что целью следственных действий были помещения расположенной по соседству аудиторской фирмы, но правозащитникам в ФСБ заявили, что получили разрешение на обыск «всего здания» офисного центра. В ходе обыска представители спецслужб сфотографировали документы НКО и угрозами заставили сотрудников «Правовой инициативы» отдать телефоны и показать переписку в мессенджерах. Правозащитники собираются подать жалобу на действия ФСБ.

Сотрудники ФСБ в сопровождении спецназа СОБРа появились в офисном здании в центре Москвы в 9:40 утра. Они зашли в помещение «Правовой инициативы», заклеили камеру видеонаблюдения и заявили, что у них есть разрешение на обыск «всего офисного здания» в рамках следствия по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), сказала пресс-секретарь НКО Ксения Бабич. «В нашем офисе в это время было несколько сотрудников, у них сразу отобрали мобильные телефоны,— рассказала “Ъ” адвокат "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова.—

Люди в масках и с оружием криками и угрозами заставили наших сотрудников разблокировать телефоны, после чего сотрудники ФСБ принялись читать личную переписку в мессенджерах».





По словам госпожи Гнездиловой, представители спецслужб сфотографировали паспорта сотрудников НКО «и кому-то переслали эти фотографии, никак не поясняя своих действий». Также сотрудники ФСБ сфотографировали часть документов компании, после чего попытались вскрыть дверь в кабинет директора «Правовой инициативы», которой не было на месте. «Спрашивали, занимаемся ли мы Северным Кавказом,— сказала госпожа Гнездилова.— Спрашивали, почему папки с документами подписаны чеченскими фамилиями».

«Правовая инициатива» создана в 2000 году, эта организация представляет интересы россиян в Европейском суде по правам человека. Основное направление работы правозащитников — помощь родственникам граждан, пропавших на Северном Кавказе, пострадавшим от пыток и несправедливого судебного разбирательства.

Через час сотрудники ФСБ неожиданно перешли в соседние офисы, которые занимает аудиторско-консалтинговая компания. «Оказалось, что именно аудиторы были целью следственных действий,— рассказала Ксения Бабич.— Чтобы их обыскать, они получили разрешение на обыск всего здания. Но зашли только к нам, хотя на том же этаже расположены еще несколько организаций». Госпожа Бабич сообщила, что правозащитники намерены подать жалобы на действия спецслужб:

«У них не было разрешения на изъятие и осмотр телефонов, они их забрали силой».

Адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов сообщил “Ъ”, что в постановлении о производстве обыска должно быть указано конкретное место, где он должен осуществляться, а также подлежащие изъятию предметы или документы. «Затруднительно определить, был ли проведен только обыск либо также проводилась выемка документов, содержащих охраняемую законом тайну. Но в последнем случае требуется еще и положительное судебное решение»,— подчеркнул господин Иноядов. По его словам, «факты просмотра информации с личных мобильных устройств и пересылка третьим лицам содержания такой информации являются неправомерными». «Кроме того, по закону электронные носители информации изымаются с участием специалиста. Вряд ли в данном случае это требование соблюдалось в отношении той информации, которая хранилась на мобильных устройствах,— сказал адвокат Иноядов.— В любом случае по итогам обыска обязательно должен быть составлен протокол с перечислением всего изъятого». В беседе с “Ъ” пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич сказала, что никакого протокола сотрудники ФСБ составлять не стали.

Александр Черных, Валентина Путреша