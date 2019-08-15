Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321

15 августа вскоре после взлета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку самолет Airbus A321, выполнявший рейс в Симферополь. Командиру экипажа Дамиру Юсупову удалось посадить лайнер на кукурузное поле, обошлось без жертв. Вторым пилотом был Георгий Мурзин, старшим бортпроводником — Дмитрий Ивлицкий. Что известно о командире экипажа — в материале “Ъ”.

Дамиру Юсупову, успешно посадившему самолет, 41 год. Он родился в городе Игарке Красноярского края. Его отец летал на вертолете Ми-8, также был командиром экипажа воздушного судна.

После школы Дамир Юсупов планировал поступить в летное училище, но не прошел медкомиссию. В итоге он окончил юридический факультет. В 1990-х годах его семья переехала в Сызрань, господин Юсупов несколько лет работал юристом в городской администрации.

В 32 года поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени Еромасова. Освоил поршневой однодвигательный биплан Ан-2. Училище Дамир Юсупов закончил с отличием. (Бугурусланское летное училище является филиалом Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.— "Ъ").

В авиакомпанию «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов пришел в 2013 году, после того как получил свидетельство пилота коммерческой авиации. Работал сначала вторым пилотом, успешно освоил управление Airbus A320, А319, А321.

В 2018 году Дамир Юсупов получил вторую специальность — окончил Ульяновский институт гражданской авиации им. главного маршала авиации Бугаева по направлению «аэронавигация». Общий налет Дамира Юсупова составляет более 3 тыс. часов.

Дамир Юсупов живет в Екатеринбурге, женат, воспитывает двоих детей.

В экипаж самолета A321, помимо Дамира Юсупова, входили второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники: Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.