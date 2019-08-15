Появившимся в Жуковском птицам ищут место обитания

Минприроды потребовало проверить информацию о незаконных свалках у аэропорта Жуковский, чтобы понять, откуда прилетели чайки: птицы попали в двигатель самолета, летевшего в Симферополь, что и стало причиной его экстренной посадки утром 15 августа. По данным СМИ, в районе Жуковского находятся свалки отходов, которые и привлекают пернатых. Но в Минэкологии Подмосковья это опровергли: ближайший к месту посадки полигон «Сафоново» закрыли в 2012 году, отметил глава ведомства Дмитрий Куракин.

Между тем, в километре от Жуковского есть грязное озеро, где и живут чайки, рассказала “Ъ FM” председатель садоводческого товарищества «Глушица» Александра Рогозина: «Вообще свалок у нас нет. Но в наших местах сейчас расчищают озеро Глушица, и чайки там, конечно, присутствуют. Водоем был загрязнен компанией "Гарантия-Строй", у которой здесь были земли. Позже она обанкротилась, и все озеро загадила своими отходами производства, которые привлекают птиц и зимой, и летом».

О несанкционированной свалке в районе озера Глушица два года назад сообщал подмосковный Следственный комитет. Тогда в ведомстве заявили, что ее площадь превышала 100 тыс. кв. м. Согласно законодательству, свалки запрещено размещать в радиусе 15 км от аэропортов. И если такая будет найдена, отвечать придется Жуковскому, отметил директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин: «Все организации, в той или иной степени связанные с созданием объектов, которые могли бы привести к появлению птиц — а это не только свалки, но и различные сельхозобъекты, даже кладбища и так далее — должны свою работу обязательно согласовывать с операторами аэропортов и соответствующими структурами Росавиации.

Оператор, в свою очередь, получая разрешение на работу, должен, в том числе и подтвердить, что способен обеспечивать орнитологическую безопасность для полетов.

Площадки должны быть оборудованы соответствующими техническими средствами отпугивания птиц. Это могут быть и радиоэлектронные, и шумовые установки, и специальные ловчие птицы. Должно быть проведено обследование близко расположенных к аэропорту объектов. Сейчас предварительно решение принято, что основную ответственность несет оператор аэропорта, если действительно данный инцидент связан со столкновением с птицами».

За орнитологическую защиту Жуковского отвечает Летно-исследовательский институт им. Громова. Там уже заявили, что все системы работали штатно. Но орнитологи могли просто неправильно организовать работу, не исключает руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин: «В аэропортах часто для такой работы нанимают одного-двух человек, три-пять ловчих птиц и считают, что вроде все нормально. Но, как показывает практика, это не так, потому что надо отрабатывать территорию, следить за стаями. Так, допустим, для чаек достаточно, если одну из них атакует сокол. Остальные это увидят, и какое-то время они в это место летать не будут. Потом, правда, все равно вернутся. Надо потом эту процедуру периодически повторять. А, допустим, такие птицы, как голуби, как их ни бей, ничего не боятся. Они привязаны к территории и будут летать там, где привыкли. Есть вороны — вот они отлично соображают и понимают, где опасно, а где нет, где можно летать, а где нельзя. То есть подстраиваться надо под вид».

При жесткой посадки самолета в Жуковском пострадали 76 человек.

Иван Корякин, Светлана Белова