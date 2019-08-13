«Президент обращает внимание на происходящее»

Почти месяц в Москве продолжаются протесты из-за отказа допустить оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После несогласованной акции 27 июля Следственный комитет России завел уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестованы 13 человек, а согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова 10 августа собрал от 20 тыс. (данные МВД) до 60 тыс. («Белый счетчик») человек. Протестующие жалуются на жестокость полиции, ОМОНа и Росгвардии, а те оправдывают свои действия угрозами беспорядков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, находившийся во время протестных акций в отпуске, ответил на вопросы журналистов об отношении Кремля к московским митингам.

Об уголовных преследованиях участников протестных акций

«Здесь нужно четко дифференцировать легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции, а также действия, которые подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки. Имело место и то и другое. Правоохранительные органы выполняют свои обязанности, естественно, делают все, что необходимо, для пресечения подобных нелегитимных попыток».

О квалификации протестов как массовых беспорядков

«Если это приобретает форму массовых беспорядков, то да. Мы же с вами видели разные кадры, мы же видели кадры, которые по крайней мере подпадают под, например, то же слово ''насилие'', по крайней мере насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место».

О действиях полиции

«Мы считаем абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти, и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков. В случае появления каких-то судебных исков эти иски должны расследоваться и затем рассматриваться в суде».

О несоразмерном применении силы со стороны полиции

«Безусловно, мы обращаем внимание на все материалы, которые появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых, кстати, ведется внутренне расследование служебное, и также фиксируем те материалы, которые фиксируют неповиновение и, более того, агрессию по отношению к сотрудникам органов правопорядка. Но администрация президента не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет. Главное, что наши правоохранители, они выполняют свою функцию, предусмотренную в законе».

О полицейских в масках на лицах и без опознавательных знаков

«Это не прерогатива Кремля».

О реакции президента на протестные акции

«Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее, но речь идет о столице. В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения».

О протестах как политическом кризисе

«Мы не согласны с теми, кто называют происходящее политическим кризисом».