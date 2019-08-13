Организаторы митинга 17 августа оспорили отказ властей Москвы его согласовать

Организаторы протестного митинга в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, который был запланирован на 17 августа, подали возражения на отказ мэрии Москвы согласовать мероприятие. Власти ранее не приняли заявку, указав на нарушения федерального закона о массовых акциях.

«Мы направили официальное возражение, в котором написано, что отказ мэрии не является правомерным, так как мы считаем, что наша заявка не нарушает ч. 4 ст. 5 федерального закона 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"»,— сообщил «Интерфаксу» глава муниципального округа Якиманка и один из организаторов акции Андрей Морев. Он выразил надежду на то, что «здравый смысл возобладает» и акцию в итоге удастся согласовать.

В этот же день, 17 августа, на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Лидер партии Геннадий Зюганов ранее подчеркивал, что партия не намерена объединяться с незарегистрированными кандидатами от несистемной оппозиции.

Акции в Москве начались из-за отказа ЦИКа зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа после согласованного митинга прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

О попытках согласовать новую акцию — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».